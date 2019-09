Planejamento do Censo em Dourados é apresentado à prefeita Délia Razuk

Na manhã de ontem (10), profissionais que atuam no Censo demográfico 2020 apresentaram à prefeita Délia Razuk o planejamento do trabalho em Dourados. O levantamento demográfico acontecerá simultaneamente em todo o país, entre os meses de agosto e novembro do próximo ano.

O coordenador de área do Censo Demográfico do IBGE, Fabiano Iorio, disse que em Dourados as atividades envolverão mais de 200 pessoas. Para isso, haverá processos seletivos para mão de obra no Censo que serão divulgados pelo IBGE.

“Serão vagas para agentes censitários, supervisor e outras com salários que chegam a R$ 3 mil”, disse.

O chefe da agência do IBGE em Dourados, Leandro Cabral dos Santos, disse que toda extensão do município será avaliada no Censo, com levantamentos sobre população, residências, características sobre educação e trabalho, entre outras.

A prefeita Délia Razuk destacou a importância do levantamento, que ocorre a cada dez anos em todo o país e serve como base para diversas análises, empreendimentos, ações de gestão e também para repasses oficiais de recursos, como o FPM (Fundo de Participação dos Municípios). Ela ressaltou ainda sobre as oportunidades de trabalho que serão geradas durante as ações e disse que o município apoiará o Censo, conforme possibilidades.

Dourados tem hoje uma população estimada em 221 mil habitantes, conforme a mais recente atualização publicada pelo IBGE.