Petistas escolhem novos dirigentes municipais no domingo

Filiados do PT (Partido dos Trabalhadores) vão às urnas domingo, 8 de setembro, para a escolha dos novos dirigentes municipais, bem como dos membros dos diretórios municipais. O Processo de Eleições Diretas (PED) acontece em todo o território nacional. Em Dourados, será das 9h às 17h, na Câmara Municipal.

Juntamente com a eleição, o PT de Dourados também irá promover o Congresso Municipal que prevê debates em torno da conjuntura política atual e os desafios do PT para os próximos anos em nível local, estadual e nacional. Também está previsto um ato de filiação e a apresentação do Plano Emergencial de Emprego e Renda elaborado pela direção nacional e que integrará a política nacional do PT.

Somente em Dourados, o PT conta com mais de 3 mil filiados. Todos poderão votar, desde que apresentem um documento com foto. A chapa única será comandada pelo professor da UFGD, João Carlos de Souza, vinculado à Faculdade de Ciências Humanas (FCH), e foi lançada depois da união das forças internas do partido. João Carlos substituirá Natal Gabriel Ortega, que exerce mandato no Diretório Municipal até dezembro.

Domingo, todos os filiados também escolherão as Chapas de Delegados Estadual e Nacional. As direções estaduais e nacionais serão eleitas nas etapas congressuais, que ocorrerão nos dias 19 e 20 de outubro, e o nacional nos dias 22 a 24 de novembro.

COMO VOTAR

Na votação de domingo, os filiados votarão na seguinte ordem: Chapa Nacional, Chapa Estadual, Chapa Municipal e Presidente Municipal.

Ao todo serão 9 chapas para o Congresso nacional e cinco ao Congresso Estadual. E na eleição da Direção Municipal em Dourados, está inscrita a Chapa e Candidatura Única, sendo: Chapa: Militante, Socialista e de Luta – 613 e à Presidente João Carlos – Joca – 513.