Pesquisadora aborda em livro a morfologia da língua Kaiowá

Obra é resultado da dissertação de mestrado da professora Blanca Flor Demenjour Munoz Mejia; lançamento aconteceu na Cidade Universitária

Por Luciano Serafim (Diário MS)

A professora Blanca Flor DemenjourMunozMejia lançou nesta quarta-feira (19) o livro “Morfologia verbal da língua Kaiowá”, durante o V Seallin (Seminário da Área de Linguagens das Licenciaturas Interculturais), na Cidade Universitária. A obra se volta a alguns aspectos morfológicos encontrados na língua indígena Kaiowá, da Terra Indígena de Panambizinho, em Dourados.

O livro é resultado da dissertação de mestrado de Blanca Flor. Segundo ela, o estudo das línguas indígenas é um dos poucos estudos da Linguística que precisa de grande pesquisa, divulgação e circulação nas universidades, nas mídias e na sociedade.

“Uma língua faz parte de seu povo, o desaparecimento de um povo e de sua cultura implica também no desaparecimento desta língua. Não só eu que penso assim, mas diversos autores de Linguística. Este estudo que publico nesta quarta-feira São aspectos morfológicos importantes para a sistematização interna da língua”, afirma a autora.

Ela informa que a língua Kaiowá faz parte da família linguística Tupí-Guaraní, dentro do tronco Tupí, observado no panorama das línguas indígenas tão diverso no Brasil. “Este livro tem importância também para estudos posteriores que venham a contribuir na produção de materiais didáticos voltado a professores indígenas. O livro também inclui a parte histórica e cultural deste povo aqui no Mato Grosso do Sul”, destaca.

Blanca conta que seu interesse pelo tema surgiu em uma disciplina sobre bilinguismo, que abordava o estudo das línguas indígenas assim como o estudo de diferentes línguas, diferença entre a língua materna e segunda língua, são aprendidas de modos diferentes de um mesmo falante.

“No caso das línguas indígenas, a língua portuguesa é a segunda língua em si. Porém, com a alta alfabetização da língua portuguesa nas comunidades indígenas, visto pela incorporação da cidade sobre as aldeias e das aldeias com as cidades, em todo o país, a língua portuguesa passa a ser a língua materna de muitos indígenas da região, por isso é necessário haver uma valorização da língua materna Guarani ou Kaiowá”, afirma a pesquisadora.

Blanca ressalta ainda que é importante revisitar a história de um povo para que possamos valorizá-la e consequentemente valorizar sua língua. “Esse é o meu papel como linguista e é com muito orgulho que venho publicar este livro, como uma modesta contruibuição ao povo Kaiowá”, finaliza.

A AUTORA

Blanca Flor DemenjourMunozMejia é mestra em Letras pela Universidade Federal da Grande Dourados (2017) e graduada em Letras (licenciatura com habilitação em Português-Inglês), pela mesma universidade.

Foi bolsista CAPES no mestrado stricto sensu de 2015 a 2017 e bolsista Sesu/MEC pelo Programa de Educação Tutorial do curso de Letras daUFGD (PET Letras UFGD) de 2011 a 2014, atuando em projetos de pesquisa individual e coletiva, em ensino e extensão dentro e fora da universidade, tendo recebido prêmios regionais e nacionais durante o programa.

Atuou como professora formadora de inglês pelo Eixo Línguas do Centro de Formação, vinculada à Pró-Reitoria de Extensão (UFGD) em 2017. No mesmo ano foi professora do Curso de Letras, pela Faculdade de Comunicação, Artes e Letras (UFGD), de agosto de 2017 a julho de 2018.

É professora bolsista de inglês no Eixo Cursinho Pré-Vestibular da UFGD, professora de português, fala espanhol e desde 2015 se dedica a estudar e publicar artigos voltados às línguas Guaraní e Kaiowá.

Atualmente é professora temporária da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), no campus de Campo Grande, no curso de Bacharelado em Letras.

SERVIÇO

O lançamento do livro “Morfologia verbal da língua Kaiowá”, pode ser adquirido diretamente com a autora Blanca Flor Demenjour Munoz Mejia, em sua página no Facebook.