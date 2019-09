Pepa aparece na Câmara, mas não sabe se pode ficar pertinho de Cirilo

Coluna De Olho – 27/09/2019 – Jornalista Alfredo Barbara Neto –

Personalidades de Ouro

O ‘Jornal Daqui’ promove amanhã uma noitada de homenagens, fazendo a entrega do Troféu 9 de Julho no evento Personalidades de Ouro 2019. Organizada pelo casal Rose e Wilson Gonçalves, a festa será realizada no Centro de Eentos Mandacarú, a partir das 20 horas apenas para convidados, em Fátima do Sul.

…

São Cosme e Damião

Os seguidores do candomblé, xangô, xambá, umbanda e batuque celebram hoje o Dia de São Comes e Damião. Já os católicos festejaram a data ontem. São Cosme e Damião, ao lado de São Lucas, são conhecidos como os santos padroeiros dos médicos e dos farmacêuticos. Nesta data, em praticamente todo o país, existe o hábito de dar doces e brinquedos para as crianças, que vão para as ruas a fim de receber essas recompensas.

…

Apareceu

Demorou, mas o vereador Pedro Pepa (DEM) finalmente deu o ar de sua graça. Ontem de manhã, acompanhado de um advogado, ele foi até a Câmara de Dourados para assinar o Termo de Recondução e reassumir as obrigações pelo cargo para o qual foi eleito em outubro de 2016.

…

Apareceu, ainda

Assim como o seu colega, o pastor-vereador Cirilo Ramão (MDB), Pepa retornou o cargo por determinação da justiça. Desta vez, ambos estavam afastados desde o dia 30 de agosto, quando foram mais uma vez presos, enquanto acontecia uma sessão especial.

…

Não apareceu

O vereador democrata deveria ter voltado à Câmara durante a sessão ordinária de segunda-feira passada, mas ele não foi até lá, porque tem algumas dúvidas da decisão judicial. Diz que Pepa quer saber se realmente não existem impedimentos para que ele e Cirilo fiquem pertinhos um do outro.

…

Órgãos

Hoje também é celebrado o Dia Nacional de Doação de Órgãos, data criada para chamar a atenção das pessoas para a importância da ação de doar vida a quem precisa. Para ser um doador é preciso comunicar essa possibilidade aos familiares.

…

Órgãos, ainda

É possível também doar alguns órgãos em vida, como a medula óssea e órgãos duplos, como os rins, que permitem que o doador continue a vida com saúde, mesmo após o transplante.

…

MDB

Cerca de 5 mil pessoas têm direito a votar na convenção que o MDB de Dourados realiza hoje à tarde na Seleta. A votação irá referendar o novo diretório municipal e deve terminar com a permanência do deputado estadual Renato Câmara na presidência.

…

MDB, ainda

Assim, será o deputado quem deverá conduzir os rumos do partido nas conversações que definirão os candidatos na eleição de outubro do ano que vem. A chapa de postulantes à Câmara de Vereadores, por exemplo, deverá ser composta por 38 pessoas, dentre as quais 30% terão que ser do sexo feminino.

….

Mais MDB

Já para a chapa majoritária, o próprio Renato Câmara é um possível candidato do partido. Esta semana ele esteve no Diário MS, quando falou sobre a convenção marcada para hoje.

…

MDB, meta

O deputado reafirmou que ainda “é cedo” para debater a respeito da chapa majoritária. Mas frisou que a meta do partido é eleger “entre 4 e 5” vereadores. Atualmente, o partido tem dois integrantes na Câmara de Dourados: Juarez de Oliveira e o pastor Cirilo Ramão.

…

Simpósio

O Centro Acadêmico Águia de Haia, do curso de Direito da Universidade Federal da Grande Dourados, realiza de 30 de setembro a 4 de outubro, o VI Simpósio Jurídico da UFGD. A programação inclui palestras, minicursos, encontro científico, atrações culturais, concurso de poesias, Júri Simulado e festa de encerramento distribuídos em diferentes locais.

…

Simpósio, ainda

As inscrições podem ser feitas até o dia 30 (segunda-feira próxima), no valor de R$ 50,00 para estudantes e R$ 70,00 para profissionais, pelo link: https://www.sympla.com.br/vi-simposio-juridico-ufgd__628101.

…

O Progresso

Após 68 anos de existência, está circulando hoje a última edição impressa de ‘O Progresso’, o mais antigo jornal do Estado. A difícil decisão tomada por sua direção foi anunciada na segunda-feira desta semana aos funcionários. Leia reportagem na página 8 o editorial desta edição, na página 2.

…

O Progresso, ainda

A informação do encerramento das atividades de ‘O Progresso’ voltou a produzir indagações e muita especulação sobre o futuro do jornal impresso. Nos últimos dias, a coluna ouviu de tudo, sobretudo muita conversa sem conhecimento de causa.

…

O futuro

O certo mesmo é que o fechamento de jornais impressos provoca um enorme vazio de informação, especialmente nas comunidades menores, como é o caso agora. Por aqui, apesar do excesso de notícias, as pessoas ficarão mais carentes da chamada ‘informação local’.

…

O futuro, ainda

Afinal, é através do impresso que a comunidade se vê, seja através do problema de seu bairro, de uma festa de asamento, da notícia do aniversário ou mesmo da roubalheira provocada pela pessoa em quem votou.

…

00

Este dia, portanto, é de enorme tristeza para quem trabalha com a notícia. E mais ainda para quem dela tanto necessita. É uma pena!

…

