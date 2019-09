Peça “Guardiões”, do Grupo Teatro de Risco, é atração desta sexta-feira

Espetáculo com o Grupo Teatro de Risco, de Campo Grande, será a partir das 20 horas, no Teatro Municipal de Dourados

Nesta sexta-feira, 27 de setembro, o Festival Internacional de Teatro (FIT) traz a Dourados a peça ‘Guardiões’, do Grupo Teatro de Risco, de Campo Grande. A apresentação do espetáculo será no Teatro Municipal, às 20h, com ingressos a R$ 20,00 e a R$ 10,00 (meia-entrada). A classificação é 12 anos.

A encenação apresenta um pantanal sui generis, provocando questionamentos na plateia. Os habitantes possuem uma relação simbiótica com o território que habitam e que, gradativamente, vão sendo expulsos da região. Os personagens sentem-se em desequilíbrio, assim como todo o ambiente, e enfrentam dificuldades com o novo sistema que se estabelece.

Os atores são personagens que quase se confundem com o cenário, são quase invisíveis, a dureza do território está entranhada em seu modo de ser, de lutar, possuem uma simbiose bem peculiar e, ora animais, ora homens, vivem nesse cenário chamado pantanal, muito embora o tema tratado seja sério, há momentos lúdicos, delicados e também com toques de ironia e sátira.

O FIT

O Festival é uma realização da Coordenadoria de Cultura (COC) da UFGD e está em sua décima edição. Este ano, o evento conta com apoio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Secretaria de Cultura de Dourados e da Nota 10 Internacional. Na programação, iniciada na quarta-feira, conta com seis espetáculos, sendo cinco apresentados no Teatro Municipal, com ingressos a R$ 20,00 e a R$ 10,00 (meia-entrada); e um ao ar livre, no Parque dos Ipês, com entrada gratuita.

A programação prevê, ainda, para o sábado (28), às 15 horas, no Parque dos Ipês, a peça ‘Cartografia do Assédio’, com o grupo Karma Cia de Teatro (SC) e classificação 14 anos. Ainda no sábado, às 20h, no Teatro Municipal, a peça ‘DeBanda’, com Grupo Desvio (DF). A classificação é livre.

No domingo (29), às 20h, noTeatro Municipal, ‘Terapia (comédia em 3 sesciones y un diagnostico)’, com o grupo

Cofrafia Teatral, do México; classificação 14 anos.