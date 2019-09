Paysandu vence Bragantino nos pênaltis e enfrenta Remo na semifinal

Papão fico no empate em 1 a 1 com Bragantino e avança na Copa Verde ao fazer 6 a 5 no desempate

Rogério Vidmantas

A semifinal da Copa Verde está definida e com clássico paraense. Nesta quarta-feira (18), pela rodada de volta das quartas de final, o Paysandu-PA passou pelo Bragantino-PA nos pênaltis após empate em 1 a 1 no tempo normal, mesmo placar do jogo de ida. O destaque foi o goleiro Giovanni que defendeu três cobranças, colocando o Bicolor na próxima fase. Na próxima fase, o Paysandu irá enfrentar o Remo, em mais um duelo paraense na competição. O Leão garantiu vaga nas semifinais ao eliminar o Atlético-AC.

Na outra chave, Goiás-GO e Cuiabá-MT disputam um lugar na decisão. O jogo de ida acontece nesta quarta, em Goiânia e a volta no dia 2 de outubro, na Arena Pantanal.

O jogo

O primeiro tempo no Estádio Diogão começou bastante agitado, com os dois times buscando o ataque. O Bragantino foi quem chegou primeiro, logo aos seis minutos. Rafinha pegou a sobra da defesa, mandou uma bomba, mas viu a bola passar por cima do gol. Dois minutos depois, o Tubarão chegou novamente. Paulo de Tárcio recebeu bom cruzamento dentro da área, ajeitou para Lukinha, que chegou batendo. A bola foi no ângulo do goleiro Giovanni, que nada pôde fazer para evitar o gol dos donos da casa.

Atrás no placar, o Papão foi para cima para buscar o empate a qualquer custo, mas o gol saiu apenas aos 36 minutos do segundo tempo. Após bola levantada na área, Nicolas pegou a sobra e tirou de Axel, balançando as redes e levando a disputa para os pênaltis com o placar final em 1 a 1.

Na disputa de pênaltis, o Paysandu levou vantagem por 6 a 5, com Diego Matos convertendo o gol da classificação e o goleiro Giovanni defendendo as cobranças de Lukinha, Axel e Aryan Taperaçu.