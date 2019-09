Parque das Nações recebe atendimento gratuito de empreendedorismo

Última semana do programa “O Bom do Bairro é o Pequeno Negócio”, que leva orientação para empreendedores e interessados em abrir um negócio em Dourados

Por Assessoria

A região do Parque das Nações II recebe entre os dias 24 a 26 de setembro o programa “O Bom do Bairro é o Pequeno Negócio”. Em Dourados, esta é a última semana do serviço gratuito, iniciativa do Sebrae para atender empreendedores e interessados em abrir uma empresa. A unidade da instituição ficará na Escola Municipal Etalivio Penzo (Rua Rosemiro Rodrigues Vieira, 230).

O programa leva orientação por meio de uma unidade em um ponto estratégico de cada bairro. Além disto, um Agente de Orientação Empresarial do programa Negócio a Negócio visitará os empreendedores para atendimentos especializados, nas áreas de Marketing e Vendas, Finanças, Redes Sociais, entre outros.

A gerente regional do Sebrae-MS em Dourados, Flávia Rosa Santos, afirma que o programa ajuda no desenvolvimento dos comércios espalhados pela cidade. “Muitas empresas localizadas no centro têm saído e ido para os bairros, o que demonstra a existência de uma dinâmica empresarial própria. Queremos conversar com os empresários e estreitar relacionamentos, para atender a pequena empresa no que ela realmente precisa, para que possa se desenvolver economicamente”.

COMO SER ATENDIDO

Os interessados serão atendidos de terça a quinta-feira, de 9h às 12h e das 13h às 18h. Em todos os dias do evento, também será possível conferir palestras gratuitas às 18h30 e 19h30 sobre vendas e redes sociais. Para ser atendido, basta ir até a unidade da instituição.

Já os interessados em receber a visita do Sebrae, podem solicitar pelo telefone 0800-570-0800.