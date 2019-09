Paraná Clube vence CRB fora e entra na disputa pelo G4 da Série B

Galo saiu na frente no primeiro tempo, mas paranistas viraram no segundo

Rogério Vidmantas

A 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro seguiu nesta quinta-feira (5) com apenas uma partida e mais um time entrando na briga direta pela zona de acesso. Em Maceió, o Paraná Clube-PR visitou e venceu o CRB-AL, de virada, por 2 a 1, gols de Jenilson e Sueliton, depois de Felipe Ferreira abrir o placar para o Galo.

A vitória fora de casa coloca provisoriamente o tricolor paranaense na quarta posição, com 32 pontos, tirando o Sport-PE, também com 32, mas com uma vitória a menos. O CRB-AL aparece em oitavo, somando 30.

O Jogo

Brigando diretamente para entrar no G4, CRB e Paraná disputaram um primeiro tempo franco no Estádio Rei Pelé, com chances para os dois lados. Mas foi o Galo quem ofereceu mais perigo e foi para o intervalo em vantagem. Aos 23 minutos, Lucas Siqueira cruzou da esquerda, Felipe Ferreira pegou de voleio e fez um golaço.

O Tricolor da Vila conseguiu ficar mais tempo com a bola no segundo tempo, tentando transformar essa posse em gol. Enquanto isso, o CRB ia aproveitando os espaços nos contra-ataques. Na marca dos 26, Felipe Ferreira cobrou falta com perigo e acertou o travessão do Paraná. Acontece que o time visitante conseguiu surpreender os donos do pedaço, e viraram em apenas dois minutos. O empate foi aos 29, quando Jenison acertou o canto direito em um lindo chute. Depois, aos 31, Sueliton invadiu a área driblando e mandou uma bomba no ângulo. O golpe foi sentido pelo CRB, que não conseguiu mais movimentar o placar de 2 a 1 para o adversário.