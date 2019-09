Paraná Clube e Ponte Preta ficam no 1 a 1 em Curitiba

Os dois times amargam jejum de vitórias e seguem em posições intermediárias na Série B

Rogério Vidmantas

A penúltima partida da 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terminou igual. Em Curitiba, Paraná Clube-PR e Ponte Preta ficaram no 1 a 1. O time da casa saiu na frente com gol de Jenison, já no segundo tempo, e a Macaca deixou tudo igual nos acréscimos, com Roger. A rodada termina com Cuiabá-MT e Coritiba-PR, adiado e sem nova data.

Com o resultado, o Paraná aumentou o jejum de vitórias dentro de casa – agora são sete jogos seguidos sem vencer diante de seu torcedor. O Tricolor é o décimo colocado, com 34 pontos. A Ponte ocupa o 11º lugar, com 32 pontos.

O jogo

No Dorival Britto, o Paraná começou no ataque. Logo após o apito inicial, Éder Sciola cruzou na área, e Jenison mandou de cabeça, obrigando o goleiro Ivan salvar a Ponte Preta com o pé. Depois, aos sete, o atacante viu o defensor da Macaca fazer outra grande defesa. E, na sobra, Fernando Neto carimbou a trave. A Ponte, pressionada por não vencer há três rodadas, também criou algumas chances e quase saiu na frente aos dez minutos, quando Renato Cajá cobrou falta no travessão. O Paraná seguiu tomando as iniciativas e levando mais perigo ao gol adversário. No entanto, o marcador não foi alterado no primeiro tempo.

Na volta do intervalo, os donos da casa seguiram dominando as ações e saíram na frente aos 14 minutos. Éder Sciola recebeu pelo lado direito e cruzou para a área. Jenison subiu e testou para o fundo do gol, fazendo 1 a 0 para o Paraná. O Tricolor manteve o ritmo e criou mais chances claras de balançar as redes. No entanto, a Ponte Preta cresceu nos minutos finais do jogo e conseguiu o empate. Aos 40, Bill tirou tinta da trave. E, aos 47, Arnaldo levantou a bola na área, Gerson Magrão ajeitou para Roger, que emendou chute forte para empatar e dar números finais à partida.