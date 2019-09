Para apurar propina, PF convocou Nelsinho e até mãe de Reinaldo

A Polícia Federal intimou 14 investigados e quase 100 testemunhas para prestar depoimentos no inquérito 1.190, que apura o pagamento de R$ 67,7 milhões em propina pela JBS a Reinaldo Azambuja (PSDB). Conforme despacho do delegado Leandro Alves Ribeiro, o senador Nelsinho Trad (PSD) e até a mãe do governador, Zulmira Azambuja Silva, 83 anos, foram intimados para depor na condição de testemunha.

O mutirão não terminou com as oitivas realizadas na terça e quarta-feira na Capital e nos estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso e Ceará. O corretor de gado José Ricardo Guitti Guímaro, o Polaco, deverá depor na próxima terça-feira (10). Ele foi flagrado pedindo propina do curtume Braz Peli e recebendo R$ 30 mil em dinheiro.

Polaco é o mais emblemático dos personagens. A propina de R$ 270 mil roubada do comerciante Ademir Catafesta, no final de 2017, seria destinada ao corretor de gado. Conforme despacho do ministro Felix Fischer, o pedreiro Luiz Carlos Vareiro, contratado para chefiar o grupo no suposto roubo, contou que o plano do advogado Rodrigo Souza e Silva, filho de Reinaldo, era mata-lo para evitar a delação premiada.

Conforme o Midiamax, 14 pessoas foram intimadas a depor na condição de investigado. Élvio Rodrigues, dono da Fazenda Santa Mônica, e acusado de emitir R$ 9,183 milhões em notas frias para legalizar a propina paga a Reinaldo, foi depor acompanhado do advogado Gustavo Passarelli.

A esposa de Élvio, Sônia Oliveira Rodrigues, prestou depoimento na condição de testemunha. O casal é dono da fazenda que desmatou 20,5 mil hectares no Pantanal sul-mato-grossense, colocando em risco a diversidade e a preservação da área considerada patrimônio natural da humanidade.

Além do irmão, Roberto de Oliveira Silva Júnior, a mãe de Reinaldo foi intimada para prestar depoimento sobre os negócios suspeitos envolvendo o filho. A convocação da idosa pode causar controvérsias. Os críticos do tucano dirão que ele é culpado por envolver a mãe nos negócios. Os defensores poderão acusar a PF de falta de sensibilidade com uma senhora octogenária.

Donos do Frigorífico Buriti, Pavel Chramosta, e o filho, Daniel Chramosta, prestaram depoimento como investigados. Um deles ficou três horas e, ao deixar o prédio, afirmou que foi tirar o passaporte.

A empresa emitiu R$ 12,9 milhões em notas fiscais para esquentar a propina paga pela JBS, conforme delação dos irmãos Joesley e Wesley Batista, homologada pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal.

Dois dias após o surgimento da delação premiada, em maio de 2017, um dos sócios da empresa, Eduardo Chramosta, morreu em um misterioso acidente de carro na BR-262. A caminhonete capotou, saiu da pista e o empresário morreu asfixiado, sem apresentar nenhuma fratura no corpo.

Entre as testemunhas está o senador Nelsinho Trad, que tem prerrogativa do foro para agendar o melhor local e horário para prestar o depoimento. Ele foi um dos principais aliados de Reinaldo nas eleições do ano passado e cogita disputar o cargo de governador em 2022.

Conforme despacho do delegado, as pessoas apareceram a partir da quebra do sigilo bancário para apurar o pagamento de propina pela JBS. Os 110 convocados apareceram na análise bancária.

Apesar de ter sido preso no ano passado na Operação Vostok, o advogado Rodrigo Souza e Silva, filho do governador, não foi intimado para prestar depoimento. (O Jacaré)