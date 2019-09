Palmeiras vence Goiás de virada na estreia de Mano Menezes

Vitória por 2 a 1, gols de Willian e Scarpa, foi a primeira virada do Verdão na temporada

Rogério Vidmantas

A sorte esteve ao lado do técnico Mano Menezes na sua estréia pelo Palmeiras. Neste sábado (7), em Goiânia, o Verdão visitou o Goiás e, com um gol no último minuto dos acréscimos, venceu, de virada, por 2 a 1. Foi a primeira vez no ano que o time paulista conseguiu reverter um placar. Rafael Vaz abriu a contagem no primeiro tempo e William e Gustavo Scarpa marcaram no segundo, quando o Palmeiras já jogava com um jogador a menos.

Com o resultado, o Palmeiras assumiu a terceira posição e soma agora 33 pontos e um jogo a menos que os adversários. Na próxima terça-feira (10) enfrenta o Fluminense em partida atrasada da 16ª rodada e pode ficar mais perto do líder Flamengo, com 39 pontos.

O jogo

No Serra Dourada, o Palmeiras começou melhor e, com menos de um minuto de bola rolando, Zé Rafael recebeu bom passe de Bruno Henrique e bateu com perigo. E aos quatro, depois de boa trama entre Dudu e Diogo Barbosa, o lateral fez o cruzamento rasteiro, mas Luiz Adriano não conseguiu fazer o desvio. O Palmeiras seguiu no campo ofensivo, só que aos poucos o Goiás foi colocando ordem na casa e, aos 19, Rafael Vaz soltou uma bomba da intermediária, surpreendendo Jailson, adiantado, para abrir o placar. Tentando o empate, os visitantes criaram boas chances com Luan, Dudu e Victor Hugo, mas nas três o goleiro Tadeu apareceu para salvar o Esmeraldino.

Na etapa complementar, o Palmeiras voltou a dominar a partida. A pressão no ataque começou com Dudu, aos 22. Na sequência, após cruzamento, Willian pegou a sobra e finalizou, mas Fábio Sanches já em cima da linha afastou o perigo. Na marca dos 31, Borja foi quem apareceu para os paulistas. Dudu tabelou com Marcos Rocha e colocou a bola na área, o atacante chegou no carrinho e viu Marcos salvar o Goiás. Cinco minutos depois, a insistência palmeirense, enfim, surtiu efeito. Scarpa deu ótimo passe em profundidade para Willian, que saiu de frente para a meta e não perdoou.

Nos minutos finais do confronto, logo após a expulsão de Lucas Lima, o time da casa teve boa chance retomar a vantagem em cobrança de falta de Renatinho, mas Jailson operou um milagre para evitar o gol. Só que as emoções não pararam por aí. E no último lance, Gustavo Scarpa aproveitou uma sobra na entrada da área e sacramentou a vitória paulista fora de casa por 2 a 1.

Outros jogos

A rodada teve ainda outros jogos neste sábado. Começou com o empate entre Corinthians e Ceará-CE em 2 a 2 e a derrota do Vasco da Gama para o Bahia-BA, em casa, por 2 a 0. No Castelão, o Fortaleza recebeu o Fluminense e perdeu por 1 a 0, gol de João Pedro aos 40 minutos do segundo tempo. No Estádio Beira-Rio, o Internacional venceu o São Paulo por 1 a 0, gol de Rafael Sobis cobrando pênalti aos 32 do segundo tempo. O líder Flamengo enfrentou o lanterna Avaí-SC e não perdeu a chance de vencer mais uma. Gabriel, agora com 15 gols, Pablo Mari e Reinier marcaram na vitória por 3 a 0 no Mané Garrincha.