Palmeiras empata com Inter e perde chance de encostar no Flamengo

Verdão ainda reclama de gol anulado pelo VAR no fim que lhe daria vitória em Porto Alegre

Rogério Vidmantas

O Palmeiras perdeu a chance de chegar mais perto do líder Flamengo nesta 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em Porto Alegre, o Verdão empatou neste domingo (29) com o Internacional em 1 a 1 e não aproveitou o fato do Mengão não ter vencido na rodada. O Colorado saiu na frente com Patrick no primeiro tempo, mas no segundo Willian igualou o placar. O time paulista reclama ainda de um gol anulado com a intervenção do VAR que lhe daria a virada.

O empate deixou o Palmeiras com 46 pontos e segue três atrás do Flamengo. O Colorado foi a 37 pontos e desceu para a quinta posição, ultrapassado pelo Corinthians, que venceu o Vasco da Gama por 1 a 0.

O jogo

Jogando no Estádio Beira-Rio, o Internacional se apresentou de forma mais organizada no primeiro tempo, com mais volume no campo de ataque. No entanto, o Palmeiras foi quem chegou com mais perigo nos minutos iniciais, nos chutes de Felipe Melo e Hyoran. Depois, o Colorado passou a pressionar e teve ótimas chances na bicicleta de Patrick, na finalização de Uendel, parado na defesa de Weverton, e com Rodrigo Lindoso, que cabeceou na trave. Até que, aos 27, Heitor passou para Nico López cruzar na cabeça de Patrick fazer 1 a 0. O Verdão respondeu em chute perigoso de Dudu e na cabeçada de Vitor Hugo, defendida por Marcelo Lomba.

Na volta do intervalo, as posturas mudaram. O Verdão passou a dominar as ações e chegou ao empate aos 12 minutos. Marcos Rocha cruzou da direita e, na sobra, Willian pegou de primeira para marcar um golaço. Depois do gol, o Colorado conseguiu manter a posse de bola no campo ofensivo, mas sem criar boas chances. O Palmeiras retomou as ações e chegou a virar a partida aos 41, com Bruno Henrique. O gol, porém, foi anulado com a atuação do árbitro de vídeo, apontando irregularidade no início da jogada com Willian, que teria tocado com o braço na bola. A partida, então, ficou mais equilibrada e os times saíram de campo com um ponto cada.