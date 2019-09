Palmeiras bate Fortaleza e mantém perseguição ao Flamengo

Willian marcou gol no placar de 1 a 0 na quarta vitória seguida com Mano Menezes

Rogério Vidmantas

A perseguição do Palmeiras ao líder Flamengo seguiu na abertura do returno do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (22), pela 20ª rodada, o Verdão foi ao Nordeste e venceu o Fortaleza-CE por 1 a 0, gol de Willian no início do segundo tempo. Foi a quarta vitória seguida do time sob comando do técnico Mano Menezes.

O Palmeiras agora tem 42 pontos, três a menos que o Flamengo, mas por outro lado, abre cinco de vantagem sobre o Santos, terceiro colocado. O Fortaleza está na 14ª posição, ainda com 22 pontos.

O jogo

No Castelão, Fortaleza e Palmeiras fizeram um primeiro tempo com poucas chances reais de gol. Aos 18, o time da casa chegou com Edinho, que arriscou um chute de longe. A bola, no entanto, subiu muito e foi para fora. Os paulistas, por sua vez, assustaram aos 38 minutos, quando Gustavo Scarpa cruzou com perigo para dentro da área. Porém, o goleiro Marcelo Boeck saiu e deu um soco na bola, afastando a possibilidade de gol verde.

Na segunda metade do jogo, não demorou muito para o Palmeiras abrir o marcador. Aos dois minutos, Scarpa bateu escanteio e a bola desviou em Tinga, sobrando limpa para Willian. O atacante bate para o gol e contou com desvio no adversário para morrer na rede adversária.

Depois do gol, o Fortaleza aumentou a posse de bola aos poucos e ensaiou uma reação, mas ainda assim exigiu pouco de Weverton. O Palmeiras, por outro lado, se posicionou bem na defesa e buscou explorar os contra-ataques. O Tricolor teve boa chance empatar aos 33, quando Juninho cobrou falta direto para o gol, rasteiro, mas viu a bola ir para fora. O Verdão conseguiu segurar o resultado até o apito final e garantiu os três pontos.

Outros jogos

Os jogos de domingo começaram pela manhã no Beira-Rio. O Internacional venceu a Chapecoense-SC por 1 a 0, gol marcado por Rodrigo Lindoso quase no final. Em Maceió, o CSA-AL bateu o Ceará-CE pelo mesmo placar, gol de Carlinhos no segundo tempo. Em São Januário, Vasco da Gama e Athletico-PR ficaram no 1 a 1. Madson cumpriu a ‘lei do ex’ e abriu o placar para o campeão da Copa do Brasil. No entanto, Danilo Barcelos, de pênalti, deixou tudo igual.