Palmeiras bate Cruzeiro e assume vice-liderança na virada de turno

Bruno Henrique marcou o gol da terceira vitória seguida do Verdão no Brasileirão

Rogério Vidmantas

O Campeonato Brasileiro tem um novo vice-líder após os jogos que abriram a 19ª rodada neste sábado (14). Em São Paulo, o Palmeiras recebeu o Cruzeiro e venceu por 1 a 0, gol de Bruno Henrique no fim do primeiro tempo. Beneficiado pela derrota do Santos para o líder Flamengo pelo mesmo placar, o Verdão subiu para segunda posição, agora com 39 pontos, dois a mais que o Peixe e três a menos que o primeiro colocado.

O Jogo

Vindo de duas vitórias e em busca de retomar a boa fase no Brasileirão, o Palmeiras contou com apoio de quase 38 mil torcedores no Allianz Parque e tentou se impor no início. A primeira grande chance de gol, porém, foi do adversário. Aos cinco minutos, Pedro Rocha arriscou de fora da área e obrigou Weverton a se virar para defender. No rebote, David apareceu livre e o goleiro palmeirense operou um milagre. Depois, o Verdão passou a explorar jogadas pelos lados e chutes de média distância, mas o gol veio apenas aos 45 minutos. Marcos Rocha cruzou pela direita, Luiz Adriano disputou com a zaga e a bola sobrou limpa para Bruno Henrique bater sem chances para Fábio, abrindo o placar.

A etapa final foi um pouco menos movimentada. É bem verdade que o Verdão poderia ter ampliado em pelo menos três oportunidades, com Dudu, Felipe Melo e Gustavo Scarpa. Na última, o goleiro Fábio fez grande defesa. No decorrer do embate, o Alviverde controlou as ações e faturou o triunfo em casa segurando o placar do primeiro tempo.

Outros jogos

A rodada que fecha o primeiro turno do Brasileirão começou com a vitória do Flamengo sobre o Santos por 1 a 0, gol de Gabriel, artilheiro do campeonato, agora com 16 marcados. Na Arena Condá, o Vasco da Gama venceu a Chapecoense-SC por 2 a 1, gols de Ribamar e Thalles Magno, com Arthur Gomes descontando. Ceará-CE e Botafogo empataram sem gols no Castelão.