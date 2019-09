Pablo marca no fim e São Paulo vence Botafogo no Engenhão

Tricolor volta a conquistar três pontos após tropeços e entra provisoriamente no G4 do Brasileirão

Rogério Vidmantas

O São Paulo começou o segundo turno do Campeonato Brasileiro com vitória fora de casa e nos acréscimos. Neste sábado (21), no Rio de Janeiro, o Tricolor visitou o Botafogo e venceu por 2 a 1, garantindo lugar provisório no G4. Hernanes e João Paulo deixaram o jogo igual no primeiro tempo, mas no fim da partida, Pablo apareceu para garantir a vitória paulista.

Com o resultado, o São Paulo chega aos 35 pontos e sobe, momentaneamente, para a quarta colocação. Já o Botafogo, que estacionou com 27 pontos, permanece na décima posição.

O jogo

Botafogo e São Paulo fizeram um primeiro tempo movimentado no Engenhão, com ambas as equipes criando boas oportunidades de gols. Aos sete, o Tricolor teve chance quando Reinaldo levantou a bola na área, Pablo desviou e Tchê Tchê apareceu para finalizar por cima do gol. Quatro minutos mais tarde, foi o próprio Reinaldo que arriscou de longe, obrigando Gatito fazer grande defesa.

O Alvinegro carioca deu a resposta aos 21 minutos, quando a equipe chegou com boa troca de passes na área são-paulina. Gustavo Bochecha saiu na cara do gol e finalizou, mas Tiago Volpi fez ótima intervenção e manteve o placar zerado. Aos 36, Toró descobriu Hernanes, que invadiu a área, tirou o zagueiro Marcelo Benevenuto da jogada e bateu no canto. A bola ainda bateu na trave antes de entrar. Pouco depois, Pablo cabeceou uma bola na trave.

Quando a partida já se encaminhava para o intervalo com vitória parcial do São Paulo, o Botafogo tratou de deixar tudo igual no estádio Nilton Santos. Gustavo Bochecha tocou para João Paulo. O camisa 5 passou por Juanfran e bateu colocado, sem chances para Tiago Volpi, igualando o placar em 1 a 1 e fim da etapa inicial.

Na volta dos vestiários, os times continuaram com o jogo intenso e com boas chegadas. Logo aos quatro, Daniel Alves finalizou com força de fora da área, mas Gatito caiu bem para mandar para escanteio. O Botafogo também levou perigo aos 11, quando o lateral Marcinho experimentou de fora da área, mas Tiago Volpi defendeu. O Tricolor deu a resposta aos 15, com Antony, que invadiu a área e bateu com a canhota, mas viu a bola se perder pela linha de fundo.

O São Paulo teve mais uma grande oportunidade aos 21 minutos. Reinaldo arriscou de longe, mandando uma bomba, mas a bola passou à direita do gol defendido por Gatito. Os visitantes se mantiveram melhor no segundo tempo, tendo mais posse de bola e criando as melhores chances. Já nos acréscimos, aos 46, a pressão surtiu efeito. Daniel Alves fez bom cruzamento, e o zagueiro Arboleda desviou. A bola encontrou Pablo, que de pé esquerdo mandou para o fundo do gol, decretando a vitória tricolor por 2 a 1.