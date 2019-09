Otaviano Costa revela verdadeiro motivo de sua saída da Globo

Por Lucas Medeiros (RD1)

Otaviano Costa deixou a Globo há alguns meses, após mais de uma década, e o verdadeiro motivo de sua saída foi assunto de sua mais recente entrevista, concedida ao jornalista Leo Dias, do “UOL”.

Logo de cara, o apresentador abriu o jogo sobre o que o levou a tomar essa decisão. “Foram dez anos nesse segundo ciclo. Cinco no ‘Vídeo Show’“, iniciou, revelando algumas de suas motivações.

“No final dele, eu cheguei ao ponto de fazer uma reflexão sobre o que eu queria. Batalhar pelo meu próprio programa ou para uma provocação do universo nos novos modelos de entretenimento“, prosseguiu.

“Eu conquistei o programa ‘Tá Brincando’ e disse que estava a fim de sair para explorar o mundo. Eu vi o Will Smith mudando a carreira e saindo para o digital. Perguntei: O que me impede?“, continuou.

“Mandei um e-mail para a direção, sugerindo uma reflexão dessa nova parceria. Eu teria mais um ano de contrato e sugeri antecipar o final desse contrato. A Globo estava se transformando e pensei que seria a hora de me transformar também“, revelou.

Na sequência, Otaviano Costa anunciou que está criando um novo projeto independente, só seu, e revelou que está fazendo um investimento em um estúdio que será dedicado a um projeto negociável com quem quiser.

“Posso passar pelo rádio ou continuar no visual. Me tornarei independente ao mercado. Eu vou montar minha própria equipe. Posso montar um talk show, por exemplo. Mas quero ser quem o Otaviano sempre foi“, revelou.

“Aquele Otaviano do ‘Vídeo Show’ com a Monica Iozzi, aquela coisa louca, divertida, com improviso, espontâneo, emotivo… E ao mesmo tempo falar sério, se for preciso. Posso ser multi“, completou.