Os concursos mais recentes do país

Diversas oportunidades estão abertas para preenchimento de vagas ainda em 2019

A carreira pública é uma das mais procuradas e atrativas do país. E, diante de tantas informações sobre o projeto de Lei e Diretrizes Orçamentárias (LDO), que limita o número de concursos em 2020, ainda há vários concursos abertos para cargos de níveis fundamental, médio e superior. Confira as principais oportunidades para ingressar em um cargo público neste ano:

Concurso Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul promove concurso público para os Campi de Dourados e Campo Grande. Os salários variam entre R$ 1.668,41 e R$ 6.911,41, e o objetivo é preencher 22 vagas de níveis médio, técnico e superior em cargos na carreira Técnico-Administrativa em Educação.

Concurso Prefeitura de Caracol-MS

Município de Caracol-MS tem nova seleção aberta com quatro vagas em cargos de nível superior. Com salários de R$ 3.111,54, as inscrições abrem no dia 26 de setembro.

Concurso Câmara de Montes Claros (MG)

O edital do concurso público da Câmara Municipal de Montes Claros oferta 13 vagas para os cargos de Agente do Legislativo, Técnico em Tradução e Interpretação de Libras, Analista do Legislativo e Controlador Interno.

Concurso Prefeitura de Campo Limpo Paulista

O concurso público da Prefeitura de Campo Limpo Paulista oferece 83 vagas para diversos cargos em todos os níveis de escolaridade. As remunerações variam de R$ 1.343 a R$ 6.104.

Concurso Prefeitura de Presidente Epitácio

O edital do concurso público da Prefeitura de Presidente Epitácio, município do estado de São Paulo, oferta 11 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os interessados devem realizar as inscrições no site da Unisisp.

Concurso Prefeitura de São Roque

O edital da Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Roque, município do interior do estado de São Paulo, conta com 56 vagas abertas para cargos de nível superior na área da educação. A remuneração inicial pode chegar a R$ 4.693,76 dependendo do cargo.

Concurso ISS Cachoeira do Sul

O edital do concurso público da Prefeitura de Cachoeira do Sul oferta uma vaga imediata e cadastro reserva para o cargo de Fiscal Fazendário, que possui remuneração inicial de R$ 2.962,52.

Concurso Câmara de Chapecó

O edital do concurso público da Câmara Municipal de Chapecó oferta uma vaga imediata e formação de cadastro reserva para diversos cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os candidatos devem realizar as inscrições através do site da banca organizadora, a Objetiva Concursos.

Concurso Seplag Porto Alegre (RS)

O concurso público da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão de Porto Alegre oferta uma vaga para o cargo de Auditor de Controle Interno. As inscrições devem ser realizadas no site da Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências – Fundatec.

Concurso MP GO Promotor

Foi publicado o edital do concurso público para Promotor de Justiça Substituto do Ministério Público de Goiás. São ofertadas 40 vagas para o cargo, que exige nível superior em Direito, além de comprovação de, no mínimo, três anos de atividade jurídica.

Concurso UFC

O concurso público da Universidade Federal do Ceará oferta 26 vagas para Técnico-Administrativo em Educação em diversas áreas de níveis médio e superior. Aqueles que desejam garantir sua inscrição devem acessar o site da banca, a Coordenadoria de Concursos (CVV-UFC).

Concurso CREA TO

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins oferta 159 vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior. A banca organizadora do certame é o Instituto Quadrix. A remuneração inicial varia entre R$ 1.003,71 e R$ 3.596,89.

Concurso Metrô SP

O concurso do Metrô SP oferta quatro vagas para o cargo de Agente de Segurança Metroviária I, sendo duas para candidatas do sexo feminino e duas para candidatos do sexo masculino. A organização do certame ficou por conta da Fundação Carlos Chagas, a FCC.

Concurso IFFar RS

O concurso público do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia Farroupilha (IFFar), no Rio Grande do Sul, oferta 19 vagas para cargos de níveis médio e superior. A empresa contratada para organizar o certame foi a Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências – FUNDATEC.