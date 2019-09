OMS critica Tanzânia por não relatar casos ligados à Ebola

Por NHK (emissora pública de televisão do Japão)

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que a Tanzânia deixou de relatar possíveis casos de infecção de Ebola no país, que se situa na região leste da África.

Disseram que existem dois casos suspeitos no país, porém o governo da Tanzânia lhes informara no dia 14 de setembro que não houve casos suspeitos de Ebola confirmados no país.

Caso haja confirmação, estes casos seriam os primeiros de infecção com Ebola no país.

O surto da Ebola se alastrou pela República Democrática do Congo, país vizinho da Tanzânia. A OMS conclamou a Tanzânia a prover informações.

A OMS ressalta que a cooperação dos governos é essencial para conter a difusão de doenças. Disseram ainda que informação oficial limitada disponível a partir das autoridades da Tanzânia representa uma desafio para a avaliação do risco.