Olavo Sul de emociona em discurso no Dia do Vereador

Coluna De Olho – 2/10/2019 – Jornalista Alfredo Barbara Neto –

UFGD convida

A Universidade Federal da Grande Dourados já está distribuindo convites para a solenidade de inauguração da Usina Fotovoltaica, marcada para às 13h30 do dia 31 deste mês, no auditório da Unidade II. O convite é assinado pela reitora pró-tempore, Mirlene Ferreira Macedo Damázio.

…

Anjo da Guarda

Hoje é comemorado o Dia do Anjo da Guarda, data em que são lembrados os anjos protetores de cada pessoa, conforme prega o Catolicismo. Antes de ser estabelecida oficialmente essa data, o que aconteceu em 1670, era no dia 29 de setembro que se comemorava o dia dos anjos. Isso porque no dia 29 de setembro é celebrado o dia dos Arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel. A criação da data foi autorizada pelo Papa Clemente X e só foi divulgada publicamente pelo papa Paulo V. Segundo a igreja católica, anjo da guarda é aquele que tem a função de proteger das tentações, do pecado e nos amparar.

…

Coffee break

A Câmara de Dourados comemorou ontem o Dia do Vereador com um café da manhã. Estavam lá os edis Alan Guedes (presidente da atual legislatura), Daniela Hall, Cido Medeiros, Sérgio Nogueira, Toninho Cruz, Jânio Miguel, Júnior Rodrigues, Braz Melo e Olavo Sul.

…

Mais coffee

Ala Guedes (DEM) e Sérgio Nogueira (PSDB) falaram sobre o papel do vereador na sociedade e foram ouvidos atentamente pelos demais colegas e servidores da Casa de Leis, reunidos no saguão.

…

Desabafo

Mas, foi a fala de Olavo Sul (Patriota) que emocionou aos presentes. O vereador estava visivelmente emocionado e chorou demais, enquanto discursava.

….

Desabafo mesmo

“Me sinto nada”. Com esta afirmação, Olavo Sul resumiu seu sentimento com relação ao cargo para o qual foi eleito em 2016. Disse que tinha um grande sonho de chegar à Câmara Municipal para bem representar as pessoas e defender os interesses da comunidade.

…

Mais desabafo

No terceiro ano do primeiro mandato, Olavo Sul se mostra desolado. Diz que lamenta demais quando tenta buscar soluções para os anseios dos moradores e, quando recorre à prefeitura, tem a sensação de ser encarado como “inimigo”.

…

Desabafo, ainda

Contou, por exemplo, que ontem de manhã havia passado pela Reserva Indígena e constatou a falta de ônibus escolares que está prejudicando crianças e adolescentes. E que fica ainda mais entristecido quando procura a administração municipal e não vê respaldo algum na busca por solucionar os problemas.

…

Desabafo final

De acordo com passarinho que estava no local, a fala de Olavo Sul foi ouvida com atenção pelos colegas. Para a ave, os demais edis devem ter sido tocados com o sentiment explicitado por ele.

…

Recall

Estão vigorando desde ontem, 1 de outubro, as novas regras para os recalls de veículos. O não comparecimento a uma campanha de recall, em um ano, desde o início da chamada, será mencionado no documento do veículo (CRLV) – o deixando “sujo”.

…

Recall, ainda

A partir de agora, o Denatran deve comunicar o atual proprietário do veículo no chamado pendente, através da consulta de documentos como o Renavam, em que as montadoras não têm acesso.

…

Falta

Os vereadores Cirilo Ramão (MDB) e Pedro Pepa (DEM) continuam temerosos com seu futuro, já que não sabem se podem ficar pertinhos um do outro. Assim, a lambança se mantém e eles continuam ausentes da Câmara de Dourados.

…

Falta, ainda

Usando do mesmo conteúdo informativo, ambos protocolaram na Câmara justificativa para não participarem das sessões que estão acontecendo normalmente. Eles reforçam que estão aguardando publicação do acórdão da decisão que determinou que retomassem os mandatos.

…

Falta, prisão

Pepa e Cirilo querem ter conhecimento de detalhes da decisão que determina que eles não podem manter contato com outros investigados e nem com testemunhas do caso em que são acusados de terem cometidos atos ilegais. Atos, aliás, que os levaram à prisão no final do ano passado pela primeira vez.

….

Mais falta

Além de não participarem das sessões, Pepa e Cirilo também não têm sido vistos pelos corredores da Câmara mesmo durante o dia. Uai, então por que retomaram os mandatos, já que não estão trabalhando para o povo?

…

Falta, salário

O salário de um vereador é pago diante da participação nas sessões e o eleito não é obrigado a ir nem mesmo ao seu gabinete na Câmara. É o que diz a legislação.

….

Falta, justificativa

Quando se ausenta de uma sessão, o vereador deve justificar. Resta sabendo, agora, se a justificativa de Pepa e Cirilo tem amparo legal.

….

Falta, medo

Pode até parecer piada, mas é verdade: dois vereadores de Dourados faltam às sessões porque temem ser presos novamente. Isso é justificativa que vale, lhes dando o direito de receber salário?

…

Falta, imagem

O certo é que, mais uma vez, a imagem da Câmara de Dourados vai se afundando em lama, diante de atos provocados por Pepa e Cirilo, que insistem nesse tal de entra e sai da cadeia.

…

Falta, MP

Por fim, também é preciso saber se o Ministério Público Estadual irá continua em silêncio diante de tamanha lambança. Que coisa horrorosa!

…

