Oficina transforma muro de escola em “livro de história infantil”

A Prefeitura de Itaporã, por meio da Gerência de Ação Social e através do Creas, está oferecendo Oficina de Artes Visuais às crianças e adolescentes atendidas pelo serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – Paefi.

Coordenada pelo artista plástico Diego Campos, a oficina aborda a pintura nos mais variados suportes, tais como muros, paredes, peças artesanais em gesso, concreto, tecido, vidro, plástico, papeis entre outros, visando contribuir diretamente para o desenvolvimento integradas crianças e adolescentes atendidas pelo serviço.

A oficina também tem como objetivo, potencializar o pensamento, a imaginação, a percepção e a sensibilidade delas, trabalhando um contexto social para que elas organizem as ideias, inventem, criem e construam a linguagem da arte por meio das várias leituras do mundo e, assim projetar para a sua vida uma perspectiva nova de comportamento e interação social.

Segundo a gerente de Educação, Cristiane Terezinha, “a oficina está transformando o muro da Escola Municipal Professora Rozânia Moura de Lima em um verdadeiro livro de história infantil”.

O Creas oferece o Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, sendo um serviço de apoio, orientação e acompanhamento às famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos, tendo como objetivo o fortalecimento da família no desempenho de sua função protetiva.

Oferece também, atenção socioassistencial e acompanhamento a adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, determinadas judicialmente.

“É uma satisfação imensa estar frente a um projeto como esse, que traz uma nova perspectiva para as nossas crianças e jovens atendidos pelo serviço. É por meio da arte que trabalhamos a disciplina, a criatividade, o respeito ao outro, o cuidado com o meio em que vivemos, em síntese, o desenvolvimento integral dos participantes. Entretanto objetivos ainda estamos contribuindo com a autoestima desse público que comemora a cada novo trabalho realizado, afinal é gratificante deixar nossa cidade ainda mais bela”, destacou o artista plástico Diego Campos.

