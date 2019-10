Obras da Hayel Bon Faker seguem em ritmo acelerado

Antigo sonho da comunidade douradense, a Avenida Hayel Bon Faker está sendo revitalizada, passando por intensas modificações que beneficiarão a todos que circulam por essa importante via de acesso à cidade. O trabalho está sendo realizado com apoio logístico da Agetran, da Secretaria de Obras e da Secretaria de Serviços Urbanos.

As obras foram iniciadas na gestão anterior, quando houve o recapeamento do trecho que vai da Avenida Marcelino Pires ao Jardim Europa. Entendendo que seriam necessárias outras melhorias, a prefeita Délia Razuk reivindicou do Governo do Estado um estudo mais aprofundado após apresentar um projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal de Obras.

Esse estudo prevê a ampliação das pistas de rolamento, facilitando o fluxo de veículos na via e será executada desde o Trevo da Bandeira até a Avenida Marcelino Pires, nas duas pistas. O canteiro central sofrerá uma pequena redução, porém a relação custo/benefício é bastante positiva.

As obras físicas são de responsabilidade do Governo do Estado, consistindo na recuperação da base, redução dos canteiros, implantação de meio fio e recapeamento, estando em pleno andamento, o que em certos momentos provoca interrupções no tráfego, que é desviado para ruas paralelas, garantindo a mobilidade na região.

Técnicos da Agência Municipal de Transporte e Trânsito – Agetran, já veem atuando, realizando a troca de todo o sistema elétrico dos semáforos existentes ao longo daquela rua. Além disso, a agência será responsável por toda a sinalização, horizontal (com pintura de faixas divisórias das pistas e de travessia de pedestres e indicativas – pare e setas), da vertical, com a colocação das placas sinalizadoras e indicativas em toda a extensão. Já a iluminação pública, compreendendo postes e superpostes, ficará por conta da Secretaria de Serviços Urbanos.