“O homem é forte”, diz Moro após visitar Bolsonaro no hospital

Do Metrópoles

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, visitou o presidente Jair Bolsonaro na tarde de domingo (15). Internado há uma semana no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, o pesselista se recupera de cirurgia para corrigir uma hérnia incisional. O ex-juiz diz que teve conversa agradável com o presidente e que ele se recupera bem. “O homem é forte”, escreveu no Twitter.

https://mobile.twitter.com/SF_Moro/status/1173337190232973315

Para marcar o encontro, Moro publicou uma foto em que ele aparece ao lado da esposa, Rosângela, do presidente e da primeira-dama, Michelle Bolsonaro. O perfil do pesselista na rede social também reproduziu a imagem.

O presidente passou a ingerir alimentação cremosa desde a noite de sábado (14) e, segundo os boletins médicos, tem respondido bem à mudança na dieta. Durante a tarde deste domingo (15), ele caminhou nos corredores do hospital e assistiu ao jogo Corinthians x Fluminense pela televisão.

O rival de seu time do coração, Palmeiras, foi derrotado pelo tricolor carioca por 1 a 0, em jogo realizado no Estádio Nacional Mané Garrincha.

O porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros, ainda evita dar data para a alta de Bolsonaro.