Nos pênaltis, Náutico bate Paysandu e conquista acesso à Série B

Timbu precisou buscar empate heroico depois de estar perdendo por 2 a 0 em casa

Rogério Vidmantas

O Náutico está de volta à Série B do Campeonato Brasileiro do jeito mais emocionante possível. Neste domingo (8), pelas quartas de final da Série C, o Timbu recebeu o Paysandu-PA para definir o acesso e viu a classificação distante quando o adversário abriu 2 a 0 com Vinicius Leite e Nikolas aos nove minutos do segundo tempo. Diminuiu pouco depois com Álvaro Oliveira e, no último minuto, chegou ao empate em um pênalti cobrado por Jean Carlo. Na decisão por pênaltis, o time pernambucano foi melhor e garantiu o acesso vencendo por 5 a 3.

Na semifinal, o Náutico enfrenta o classificado entre Juventude-RS e Imperatriz-MA, que se enfrentam nesta segunda-feira (9), às 19h, no Estádio Alfredo Jaconi. No jogo de ida empate sem gols, o que deixou a disputa aberta. O vencedor garante classificação para próxima fase e o acesso. Novo empate, por qualquer placar, leva a disputa para os pênaltis.

O jogo

O Paysandu começou melhor que o Náutico no Estádio dos Aflitos. Aos 11 minutos, Tomas fez o lançamento e Joa na tentativa de afastar o perigo quase mandou contra o próprio gol. A resposta do Timbu veio praticamente na mesma moeda. Jean Carlos aproveitou uma saída errada da defesa bicolor, bateu para o gol e viu Micael salvar em cima da linha, aos 20. Os visitantes continuaram controlando o jogo e, aos 24, abriram o placar. Vinícius Leite soltou uma bomba, a bola ainda desviou no meio do caminho e foi morrer no fundo da meta alvirrubra. Ainda no ataque, o Paysandu teve duas oportunidades para ampliar a vantagem com Nicolas. Minutos antes do intervalo, o Náutico ensaiou uma pressão em busca do empate, mas não conseguiu ser efetivo.

Na etapa complementar, o Papão voltou a marcar logo aos nove minutos. Tony apareceu bem pela direita e cruzou rasteiro para a chegada de Nicolas, que mandou de letra para fazer 2 a 0. Precisando do empate a todo custo, o Timbu foi para cima e diminuiu a vantagem bicolor, aos 19. Willian Simões colocou a bola na área, Álvaro foi no segundo andar e testou firme para estufar as redes.

Acreditando no empate, o Náutico seguiu pressionando. Nos minutos finais, Camutanga e Jean Carlos criaram boas chances até que, aos 49, o juiz assinalou pênalti para os donos da casa. Na cobrança, Jean Carlos bateu com perfeição e fechou o placar em 2 a 2.

Na disputa por pênaltis, Jean Carlos, Jhonnatan, Wilian Simões, Joa e Matheus Carvalho converteram as cobranças para o Timbu, que também contou com a estrela do goleiro Jefferson, que defendeu a cobrança de Wellington Reis, para conquistar o acesso à Série B.