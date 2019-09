Neymar volta à Seleção em amistoso contra a Colômbia nos EUA

Tite mantém base campeão da Copa América, sem os contundidos Alisson e Gabriel Jesus

Rogério Vidmantas

O título da Copa América ficou para trás e agora o técnico Tite começa a pensar na base da Seleção Brasileira que vai disputar as Eliminatórias para a Copa do Mundo 2022, no Catar. Nesta sexta-feira (6), o Brasil faz o primeiro amistoso desta nova fase. Em Miami, às 20h30 (MS), o adversário será a Colômbia, adversário apontando pelo treinador como o mais difícil enfrentado nas Eliminatórias 2018.

A expectativa é de casa cheia no Hard Rock Stadium, palco dos jogos do Miami Dolphins, time de futebol americano dos Estados Unidos. A arbitragem será americana, com Ismail Elfath, auxiliado por Corey Parker e Adam Wienckowski.

Duas novidades

A base campeão da competição disputada entre junho e julho será mantida, com exceção do goleiro Alisson e do atacante Gabriel Jesus, contundidos. As ausências abrem espaços para Ederson e a volta de Neymar à Seleção. O atacante do PSG-FRA fará seu primeiro jogo pela Seleção após a contusão que o afastou da Copa América. A escalação inicial deve ter Ederson no gol; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Arthur, Philippe Coutinho; Richarlison, Neymar e Roberto Firmino.

Apesar de manter quase a mesma formação, Tite mostra um posicionamento diferente, principalmente entre o meio e ataque. Com a bola, o técnico quer Firmino mais recuado, como mais um homem de meio de campo. A intenção é abrir as laterais para os avanços de Neymar e Richarlison pelas pontas. “Hoje jogamos numa composição com quatro no meio de campo. O quarto homem é o Firmino. É um desenho diferente do que tinha antes. Essa construção exige tempo até coordenar, desenvolver a criatividade, explorar os flancos como quero. Para cada um acompanhar o raciocínio do outro, facilitar a possibilidade entre eles”, comentou.

Data Fifa

Além da Colômbia, a Seleção Brasileira tem outro amistoso agendado nesta Data Fifa. Na terça-feira (10), no Memorial Coliseum, em Los Angeles, Brasil e Peru reeditam a final da Copa América.