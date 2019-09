Náutico passa pelo Juventude nos pênaltis e decide Série C

Timbu devolveu derrota por 2 a 1 na ida e contou com estrela do goleiro Jefferson no desempate

Rogério Vidmantas

A final da Série C do Campeonato Brasileiro está definida. Neste domingo (22), no Recife, o Náutico-PE precisou dos pênaltis para passar pelo Juventude-RS após vitória no tempo normal por 2 a 1, mesmo placar da vitória gaúcha na partida de ida. Na classificação do Timbu, brilharam o atacante Álvaro, autor dos dois gols ainda no primeiro tempo e o goleiro Jeferson que, no desempate, defendeu a cobrança de Dener.

Na final, o Náutico enfrenta o Sampaio Côrrea-MA que eliminou o Confiança-SE com duas vitórias. Os quatro semifinalistas estão garantiram acesso à Série B em 2020. A partida de ida acontece no Recife e a volta em São Luis.

O jogo

No Estádio dos Aflitos, o Náutico entrou em campo precisando da vitória para chegar à decisão da Série C e pressionou até abrir o placar aos 16 minutos. Hereda levantou a bola na área e o artilheiro Álvaro, de cabeça, completou para o gol. No minuto seguinte, o Juventude teve oportunidade para empatar. Rafael Bastos foi derrubado na área, e a arbitragem assinalou pênalti. Na cobrança, porém, Eltinho mandou na trave.

Passado o susto, o Náutico voltou a atacar e aumento a vantagem antes do intervalo. Aos 31 minutos, Jean Carlos cobrou escanteio, e novamente Álvaro subiu mais do que todo mundo e escorou para as redes.

No segundo tempo, o time de Caxias do Sul veio com tudo buscando um gol para levar a disputa para os pênaltis. Aos 14 minutos, Breno tentou duas vezes, mas o goleiro Jefferson fez duas ótimas defesas e manteve a vantagem dos mandantes. Aos 33 minutos, porém, não teve jeito. Genilson aproveitou bola levantada, foi no alto e, de cabeça, mandou no canto, descontando para o Juventude e vaga na final decidida nos pênaltis.

Na marca cal, o Timbu garantiu a classificação ao vencer por 4 a 3. Marcaram para os pernambucanos Jiménez, Josa, Maylson e Matheus Carvalho. Álvaro, autor dos gols no tempo normal, escorregou na hora da cobrança e mandou para fora. Pelo Juventude marcaram Eltinho, Genilson e Bryan Rodriguez. Alberto chutou para fora e Dener parou no goleiro Jeferson.