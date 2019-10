Na chuva, Corinthians vence Chape e se firma no G4

Vitória com gol de Danilo Avelar faz Timão alcançar o terceiro colocado Santos

Rogério Vidmantas

O lugar do Corinthians no G4 do Campeonato Brasileiro está garantido. Nesta quarta-feira (2), em jogo atrasado da 21ª rodada, o Timão foi à Santa Catarina e venceu a lanterna Chapecoense-SC por 1 a 0, gol marcado por Danilo Avelar, já no segundo tempo.

Com o resultado, o Corinthians chegou aos 41 pontos e se consolidou na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, alcançando o Santos, terceiro, e abrindo quatro pontos sobre o Internacional, quinto colocado. Já a Chapecoense permaneceu com apenas 15 e é a lanterna do Brasileirão.

O jogo

Sob muita chuva na Arena Condá, Chapecoense e Corinthians fizeram um primeiro tempo morno. A primeira grande oportunidade foi dos donos da casa, que chegaram com Everaldo, aos 28 minutos. O atacante bateu com força e com curva, mas o goleiro Cássio voou no cantinho e tirou para escanteio. A resposta do Corinthians aconteceu aos 35, quando Mateus Vital descobriu Pedrinho no meio. O jovem alvinegro bateu de primeira, uma bomba, mas viu a bola se perder pela linha de fundo, ao lado do gol defendido por Tiepo.

Na volta dos vestiários, o Corinthians melhorou na partida e passou a levar mais perigo ao gol da Chape. Aos 17 minutos, Clayson cobrou escanteio, e Danilo Avelar subiu livre para cabecear para o fundo do gol e fazer 1 a 0, o gol do jogo. A Chapecoense esteve muito perto de empatar a partida minutos depois. Aos 25, Renato Kayser pegou de primeira uma bola levantada na área, mas Cássio fez grande defesa. No rebote, Camilo bateu com força, mas o goleiro corintiano apareceu para outra ótima intervenção. Com isso, o Corinthians se segurou até o apito final e garantiu os três pontos fora de casa.