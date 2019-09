Mulher é arremessada de carro e morre após acidente em rodovia MS-446

De acordo com a polícia, vítima morreu antes do socorre chegar. Acidente foi na MS-446, em Miranda.

Por G1

Uma mulher de 23 anos morreu ao ser arremessada de um carro após um acidente no final da tarde de quarta-feira (25), na MS-446, em Miranda. De acordo com a polícia, Josilene Victor Gregório morreu antes de o socorro chegar.

Conforme o boletim de ocorrência, o carro em que a vítima estava como passageira, seguia de Miranda para o distrito de Agachi quando ao fazer uma manobra de retorno, bateu na lateral de outro veículo.

De acordo com a polícia, com o impacto, Josilene foi arremessada contra o para-brisas e depois foi parar do lado de fora do veículo às margens da rodovia. O estado de saúde dos outros condutores não foi divulgado. O caso foi registrado como morte a esclarecer.