Mulher de 42 anos é executada a tiros de 9 mm na fronteira com Paraguai

Vítima foi identificada como Teresa Mareco. Dois suspeitos foram vistos pela região de motocicleta

Por Gabriel Neris (Campo Grande News)

Uma mulher de 42 anos foi morta a tiros de pistola de 9 mm na tarde de ontem (19) em Capitan Bado, no Paraguai, próximo a Coronel Sapucaia. A vítima foi identificada como Teresa Mareco.

De acordo com o site Capitan Bado, os suspeitos foram vistos de motocicleta na região.

As primeiras investigações apontam que os dois estavam no veículo, de cor escura, com um deles usando capacete e jaqueta preta, quando efetuaram os disparos.

O crime foi registrado por volta das 15h30 na 3ª Seção, na Casa das Mulheres, no bairro de Mariscal López. A polícia ainda investiga as motivações do crime.