MP investiga uso de mão de obra de presos na penitenciária de Dourados

Malagueta – 3/10

MPE investiga improbidade em uso de mão de obra de presos em Dourados

O promotor de Justiça, Ricardo Rotunno, da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social da Comarca de Dourados, está investigando crime de improbidade administrativa pela direção da Penitenciária Estadual de Dourados. A portaria instaurando o procedimento levou em consideração denúncia recebida no dia 5 de maio de 2019 informando que o agente penitenciário Jackson Bendassoli teria se utilizado de mão de obra prisional para reforma de carretinha de motocicleta para particular. O promotor ressalta que “os elementos colhidos na fase inicial dão conta da realização, de fato, de serviços com utilização de equipamentos e mão-de-obra prisional para fins particulares” e alerta que “os fatos podem importar na caracterização de atos de improbidade administrativa, nos moldes descritos na Lei 8.429/92, devendo os responsáveis serem identificados e punidos na forma legal”. Além do agente penitenciário Jackson Bendassoli, o procedimento também tem como requerido o diretor-afastado Manoel Machado da Silva, que está respondendo Processo Administrativo instaurado pela Agência Estadual de Gestão do Sistema. Na portaria que instaurou a investigação número 06.2019.00001303-6, o promotor Ricardo Rotunno fixa prazo de 10 dias para que a Agepen informe e comprove, através de documentos hábeis, se foram computados como remição de pena dos internos Reinaldo Espíndola Dutra e Cláudio Ferreira de Souza Júnior os serviços prestados por eles nos dias 5 e 6 de abril de 2019 e, no mesmo prazo, cobra da Corregedoria-Geral da Agepen informações sobre o andamento da Sindicância Administrativa Disciplinar nº 31/629.047/2019, bem como determina a instauração de sindicância para apurar a conduta do agência penitenciário Jackson Bendassoli. Com a palavra o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, e o diretor-presidente da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), Aud de Oliveira Chaves, que permitiram que o maior presídio do interior de Mato Grosso do Sul fosse transformado em fábrica de escândalos. Vai vendo!

Fábrica de Problemas

O fato é que a Agepen está à deriva. Tanto que o juiz Plácido de Souza Neto, da Comarca de Paranaíba, concedeu tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público Estadual e proibiu a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de promover, autorizar ou admitir o ingresso de detentos oriundos de outras comarcas no Estabelecimento Penal Fechado e Semiaberto de Paranaíba. Construído para abrigar 116 detentos, o presídio está com 425 presos, razão pela qual o juiz fixou multa de R$ 50 mil por cada novo interno que a Agepen receber.

Presídio de Dourados

O Ministério Público Estadual poderia fazer o mesmo em Dourados. A PED superou a marca de 2.700 internos, apesar de ter capacidade para receber 740, ou seja, está com superlotação de quase 300%. Além disso, o efetivo de agentes por plantão não passa de 12 profissionais, ou seja, um agente penitenciário para cada 225 presos. Para agravar o problema, a Penitenciária Estadual de Dourados atua com metade da sua capacidade de policiais militares para a segurança externa. Das quatro torres construídas para abrigar policiais militares 24 horas por dia, apenas duas estão em funcionamento.

Milícia em Dourados

Veja essa: o povo que comandava a milícia em Campo Grande e que está atrás das grades graças a ação eficiente de policiais sérios e do Ministério Público Estadual, andou fazendo incursões por Dourados durante as eleições estaduais do ano passado. Tudo porque um vereador vendeu apoio a determinado candidato a deputado estadual, recebeu a mala de dinheiro e depois decidiu trabalhar para outro candidato. Quem acompanhou a muvuca jura que foi um deus-nos-acuda.

Milícia Eleitoral

O povo da Capital não gostou nada da trairagem do vereador e mandou a força-tarefa aterrissar em Dourados para pegar o dinheiro de volta, o que acabou acontecendo antes que o dito cujo virasse nome de rua. Diz a lenda que antes de voltar para Campo Grande os emissários dos chefões ainda deram um esfrega no vereador para que ele nunca mais acenda uma vela para cada santo nas eleições futuras. Espia só!

Reforço Democrata

Depois de flertar com o PSL da dublê de senadora Soraya Thronicke, onde chegou até a ser apresentado como uma espécie de porta-voz para a região de Dourados, o empresário Toninho Rocha voltou às origens e assinou a filiação ao Democratas, tendo a ficha abonada pelo deputado estadual Zé Teixeira. Jovem e perspicaz liderança douradense, Toninho percebeu cedo que a canoa da Soraya está imbicando e buscou um grupo sólido para disputar uma das 19 cadeiras da Câmara de Vereadores de Dourados em 2020.

UPA sem Médicos

Pacientes que chegaram à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) hoje às 3h não encontraram médicos para a consulta. Detalhe: o dia amanheceu e o relógio já marcava 8h e os mesmos pacientes seguiam esperando pela chegada do “médico fantasminha” que deveria estar trabalhando. Com a resposta a hipermegacompetente secretária municipal de Saúde, Berenice de Oliveira Machado Souza que, diga-se de passagem, está fazendo hora extra no cargo que exige mais capacidade que puxa-saquismo!

Portaria da UPA

Como gestora da saúde pública em Dourados, a secretária Berenice de Oliveira Machado deveria ser responsabilizada pelo Ministério Público Federal por violar a Portaria número 342/2013, editada pelo Ministério da Saúde para regular o funcionamento das Unidades de Pronto Atendimento em conformidade com a Política Nacional de Atenção às Urgências, garantindo os repasses mensais para o funcionamento das unidades.

Portaria Atropelada

Está lá no Artigo 7º da Portaria número 342/2013: a UPA 24h terá as seguintes competências (…) III – prestar atendimento resolutivo e qualificado aos pacientes acometidos por quadros agudos ou agudizados de natureza clínica, e prestar primeiro atendimento aos casos de natureza cirúrgica e de trauma, estabilizando os pacientes e realizando a investigação diagnóstica inicial, de modo a definir, em todos os casos, a necessidade ou não de encaminhamento a serviços hospitalares de maior complexidade. Pouco disso é feito em Dourados.

Portaria Assassinada

O inciso VI do Artigo 7º da Portaria número 342/2013 é taxativo ao definir como obrigação do gestor da UPA 24 Horas a oferta de consulta médica em regime de pronto atendimento aos casos de menor gravidade. Se não tem competência nem para garantir clínico geral para atender paciente que chega de madrugada na UPA, imagina se a hipermegacompetente Berenice de Oliveira Machado terá capacidade para ampliar atendimento em alguns postos de saúde, com o consequente fechamento de outros. Será mais um desgaste para a prefeita Délia Razuk!

Evangélico X CTCD

A pergunta que não quer calar: até onde o Hospital Evangélico Dr. e Sra. Goldsby King de Dourados, que desfruta das benesses de entidade filantrópica, vai levar a briga com o Centro de Tratamento ao Câncer de Dourados (CTCD) e que pode impedir o acesso de pacientes com câncer aos serviços de radioterapia? Outra questão: será que a nova direção do Hospital Evangélico decidiu apagar da história da unidade o slogan “Porque a Vida não Pode Parar”, numa referência que o HE sempre esteve ao lado da vida em detrimento de questões mercantilistas?

Ardidas

As críticas feitas contra os deputados de oposição que contrariaram seus partidos para votar a favor da reforma da Previdência não assustaram Kátia Abreu (PDT-TO). A senadora, que foi candidata a vice-presidente na chapa de Ciro Gomes no ano passado, foi a única parlamentar do PDT a rejeitar a orientação da bancada para votar “sim” ao texto-base da reforma previdenciária no Senado. De acordo com o Congresso em Foco, a decisão foi questionada por eleitores da sigla, mas não deve receber a mesma reação dedicada a deputados como Tabata Amaral (SP), abrindo mais um capítulo polêmico na vida política de Kátia Abreu. A senadora foi expulsa do MDB há apenas dois anos, depois de criticar o então presidente Michel Temer e contrariar a orientação do partido em votações como a reforma trabalhista e o impeachment da ex-presidente Dilma. Ela foi acusada de ter violado o Código de Ética do MDB, partido que até hoje não expulsou nenhum de seus políticos condenados na Operação Lava Jato. Mesmo com a ameaça de lideranças pedetistas em relação aos deputados, ela não se rendeu à orientação do PDT na reforma da Previdência. Além de fechar contra a reforma do governo Bolsonaro, o PDT processou e suspendeu os deputados que votaram a favor da matéria na Câmara. No Senado, a orientação pelo voto contrário se manteve, com o líder Weverton Rocha (MA), dizendo que a reforma é uma “maldade com a população brasileira”. Mas as críticas que têm sido dirigidas a deputados como Tabata ainda não chegaram a Kátia Abreu.

Desde que o PDT decidiu processar esses deputados, a senadora vem sinalizando proximidade com a linha de pensamento dos “dissidentes” da Câmara. Ela chegou a dizer que, na Previdência, votaria de acordo com a sua consciência. E, nessa quarta-feira (2), mostrou-se favorável ao texto-base da reforma. O voto contrariou a orientação da bancada e também a posição do seu filho, o senador Irajá (PSD-TO), que votou contra a proposta. É a primeira vez na história do Senado que mãe e filho dividem o plenário. Apesar de ter se esquivado dos jornalistas depois da votação em primeiro turno, Kátia Abreu se mostrou tranquila em relação a essa decisão. O líder do PDT no Senado também não demonstrou incômodo em relação ao voto da colega. Ele até cumprimentou e conversou amigavelmente com Kátia no plenário do Senado depois da aprovação do texto-base da reforma. Weverton explicou que ainda não se reuniu com o partido após a votação, mas já havia sido alertado, pela própria Kátia, de que ela poderia assumir uma posição independente nesse assunto. Ele ainda disse que, apesar de ter votado a favor do texto-base, Kátia não “traiu” o partido na votação dos destaques. Ao contrário, a senadora apoiou as sugestões da oposição, inclusive o do abono salarial, que reduziu em R$ 76,4 bilhões o impacto fiscal da reforma. Tido como uma derrota do governo, o destaque foi defendido por Kátia Abreu até em suas redes sociais.

O Supremo Tribunal Federal (STF) adiou a continuidade do julgamento que pode afetar as decisões da operação Lava Jato. A nova sessão sobre o tema estava prevista para esta quinta-feira (3), mas foi suspensa sob o argumento de que não haveria quórum. Depois de determinar que os réus delatados têm direito a fazer suas alegações finais após os réus colaboradores, o Supremo decidiu ontem (2) por adotar uma tese, que deve limitar os alcances da decisão. A sessão, no entanto, terminou antes que os ministros deliberassem sobre o assunto. Uma das propostas de tese é a do presidente da Corte, ministro Dias Toffoli. Caso ela seja aceita, a condenação poderá ser anulada apenas no caso em que o réu delatado pediu à Justiça para falar por último, mas teve sua solicitação negada em primeira instância, comprovando o prejuízo à sua defesa. Há uma preocupação da força-tarefa da Lava Jato de que todos os réus delatados pela operação que não puderam apresentar suas alegações finais após os réus colaboradores sejam beneficiados com o julgamento. Uma dos possíveis beneficiários, segundo procuradores, é o ex-presidente Lula, no caso do sítio de Atibaia.

Apresentado no início do ano como uma das pautas prioritárias do governo federal no campo da segurança pública, o pacote anticrime do ministro Sergio Moro ainda não deslanchou no Congresso. Ao contrário, tem recebido críticas e até derrotas no grupo de trabalho que analisa a matéria na Câmara. Por isso, vai ganhar um reforço do Planalto: o pacote é o alvo da nova campanha publicitária da União, que recebeu um investimento de R$ 10 milhões. A estratégia publicitária, cujo slogan é “Pacote Anticrime. A lei tem que estar acima da impunidade”. Como adiantou o Congresso em Foco, a campanha prevê a veiculação de anúncios em rádio, televisão, internet, cinema e mobiliários urbanos. Os prédios da Esplanada do Ministério, por exemplo, já ganharam “outdoors” com dizeres como “Pacote anticrime. A lei tem que estar acima da impunidade”, “Mais rigidez no cumprimento das penas para crimes de corrupção, roubo e peculato”, “Mais tempo de prisão em regime fechado para crimes hediondos”. Os anúncios ficarão no ar por 28 dias, até 31 de outubro. E, segundo o Planalto, mostram que “a legislação atual sobre a segurança pública já não atende às necessidades da sociedade e que as alterações propostas do Projeto de Lei 882/2019 visam a conferir maior agilidade ao combate à criminalidade, às ações penais e à efetividade no cumprimento das penas”. A campanha mira públicos diversos, desde parlamentares, servidores públicos, agentes de segurança pública até formadores de opinião. E, dessa forma, tenta melhorar a imagem do pacote anticrime diante da opinião pública. Afinal, desde a morte da menina Ágatha Christie no Rio de Janeiro, as críticas ao projeto de Moro ganharam força, por conta da possibilidade de a nova legislação abrandar a pena imposta a policiais que cometem crimes em situação de confronto iminente – o chamado excludente de ilicitude.