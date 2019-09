Morre o goleiro do milésimo gol de Pelé

O argentino Andrada também foi campeão pelo Vasco

Por Rodrigo Ricardo (Agência Brasil)

Goleiro do Vasco entre 1969 e 1975 e famoso por levar o milésimo gol de Pelé, Edgardo Norberto Andrada faleceu aos 80 anos. O argentino foi revelado para o futebol no Rosário Central. Defendeu o time da terra natal por nove anos, chegando à Seleção da Argentina para ganhar a Copa América de 1963.

No Brasil, brilhou como guarda-rede do Cruz-Maltino carioca. Em nota oficial, o Clube de Regatas Vasco da Gama lamentou o falecimento do ex-atleta, recordando que o argentino conquistou “os títulos carioca de 1970 (encerrando um jejum de 12 anos) e o título brasileiro de 1974 (o primeiro de um time carioca). Andrada também ficou conhecido por ter sido o arqueiro que, em 19 de novembro de 1969, no Maracanã, levou, de pênalti, o milésimo gol do Rei Pelé – ainda que tenha quase defendido”.

A nota vascaína lembra que embora não fosse muito alto, “El Gato”, como era carinhosamente chamado, destacava-se pela agilidade e reposição de bola.

Em 1971, recebeu a Bola de Prata da Revista Placar como o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, que naquele ano estava em sua primeira edição. No futebol nacional, ainda defendeu o Vitória em 1976. De volta à Argentina, vestiu a camisa número um do Colón e aposentou as luvas em 1982, aos 43 anos quando atuava pelo Renato Cesarín.

A causa da morte ainda do argentino é desconhecida e foi anunciada à imprensa na quarta (4) à noite.