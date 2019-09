Monólogo “Amorfo” fecha o projeto Temporadas 2019, neste sábado

Em dois anos, cerca de 10 mil pessoas foram atingidas direta e indiretamente pelo projeto de fomento às Artes cênicas em Dourados

Com o monólogo teatral ‘Amorfo’, a partir das 20 horas deste sábado, 21 de setembro, o Sucata Cultural encerra sua Temporada 2019. O espetáculo, de Marco Aurélio Dolci, acontece no Teatro de Bolso do Sucata Cultural, que fica na Rua Onofre Pereira de Matos nº 815, Jd. Clímax, em Dourados.

O espetáculo gira em torno de um indivíduo fragmentado em seu espaço vazio e que tem a esperança de que a humanidade possa ter dias felizes. Através de memórias e acontecimentos dilaceradores, uma multidão se aproxima. A luta pela verdadeira doçura de viver em um mundo emaranhado pelo ódio acontece paralisada. O tempo corrói, marca e nos deixa só. A carne continua estática, na espera pelo sentido da vida, que depende de todos nós.

Amorfo conta com atuação, dramaturgia e direção de Marco Aurélio Dolci; orientação artística e teórica: Igor Schiavo; provocador cênico: Romário Hilário; maquiagem: Karla Neves e Marco Aurélio Dolci; figurino: Karla Neves; colaboração na adaptação do figurino: Nicee Izidoro; iluminação: Guigas Lemes; adereços cênicos: Giuliana Rufino; arte gráfica: Yuri Oliveira e Helton Pérez / Vaca Azul; fotografia: Raique Moura e Franz Mendes; e colaboração: Eric Serafim. A produção é de Crislayne Rodrigues.

Os ingressos antecipados já podem ser adquiridos ao valor de R$ 10,00.

SUCATA CULTURAL

O Instituto de Desenvolvimento Artístico e Social Sucata Cultural, desde 2018, realiza um projeto que oferece apresentações de espetáculos em cartaz em seu Teatro de Bolso todos os sábados. Este projeto se faz importante na cidade, principalmente por seu objetivo de formação e fidelização de público para espetáculos, não só no espaço do Sucata Cultural, mas também em outros espaços, como Casulo, Núcleo de Artes Cênicas da UFGD e Teatro Municipal.

Temporada Sucata tem como finalidade fomentar as artes cênicas em todas as suas perspectivas: artista cênico e público. Por meio de um edital, o Sucata recebe inscrições de grupos e artistas cênicos com seus espetáculos, com a finalidade de ficar em temporada de apresentação, fomentando, desta forma, o grupo/artista e seu espetáculo, e a comunidade, através de um intenso trabalho de formação de público. Dessa forma o público tem, através deste projeto, a opção de prestigiar um espetáculo cênico todo final de semana.

Nestes dois anos de Temporada, cerca de 10 mil pessoas foram atingidas direta e indiretamente pelo projeto.

SERVIÇO

O Sucata Cultural fica na Rua Onofre Pereira de Matos nº 815 – Jd. Clímax. Mais informações pelo telefone (67) 3032-6404 ou Whatsapp (67) 99629-7400.

Acompanhe as atividades pelo Facebook: Sucata Cultural e pelo Instagram: @sucatacultural