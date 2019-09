Mercado de trabalho: voluntariado é forma de destaque

Recrutadores valorizam habilidades como trabalho em equipe, iniciativa e liderança

Os estudantes brasileiros estão cada vez mais em busca de programas de trabalhos voluntários como forma de investir e melhorar a própria carreira profissional. A constatação é de uma pesquisa realizada pela Companhia de Estágios, consultoria especializada em programas de estágio e trainee, que contou com a participação de 4.044 estudantes de diversas regiões do Brasil e revelou que 8,3% dos universitários entrevistados participam de algum tipo de trabalho voluntário com esse objetivo.

Segundo o diretor da Companhia de Estágios, Tiago Mavichian, muitas empresas valorizam esse tipo de atividade no currículo, que, em alguns casos, pode até ser um fator de desempate na hora de escolher entre um ou outro candidato. “Toda atividade fora da universidade agrega. No entanto, quem procurar por trabalho voluntário mostra que tem como principal objetivo o aprendizado, já que a prática não é remunerada”.

Além disso, vale destacar que é bastante fácil perceber características importantes para o mercado de trabalho em quem participa de atividades sociais, especialmente o trabalho em equipe, a iniciativa e a liderança, ou seja, aspectos que fazem diferença na contratação.

Para Mavichian, ainda, o trabalho voluntário permite aumentar o networking: “Isso é algo que todo profissional deve ter, no entanto, para um universitário é muito importante, pois ele está no início da carreira e um bom contato pode abrir muitas portas”.

Obviamente, além desse importante fator que é o voluntariado, outras temáticas também são muito valiosas para que boas portas de emprego sejam abertas. A vestimenta adequada conforme o perfil da empresa também deve ser considerada. Uma agência de marketing, com um estilo mais leve de trabalho, pode ser aprovar um candidato de tênis e camiseta, enquanto que outras empresas, mais tradicionais, exigem o uso de trajes sociais na hora da avaliação pessoal.

Outro ponto que também gera dúvidas é o currículo. Adicionar o trabalho voluntário no documento é bastante importante e agrega valor ao profissional. Mas, manter um currículo clean, com todas as informações necessárias em destaque de forma resumida garante uma ótima apresentação diante dos recrutadores.