Mega-Sena acumula pela 12ª vez; confira os números sorteados onte

Caixa prevê prêmio de R$ 120 milhões para o próximo sorteio, que será realizado na quarta-feira (18)

Ninguém acertou as seis dezenas do sorteio de número 2.188 da Mega-Sena, realizado neste sábado (14), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Com isso, o prêmio máximo da principal loteria do país acumulou pela 12ª vez e pode pagar R$ 120 milhões, na quarta-feira (18).

Confira os números sorteados neste sábado: 02 – 17 – 21 – 28 – 51 – 60

De acordo com a Caixa Econômica Federal, 154 apostadores acertaram cinco números. Cada um deles vai receber um prêmio de R$ 47.474,72. Outros 13.387 apostadores acertaram quatro dezenas e devem receber R$ 780,19, cada.

As apostas da Mega-Sena custam a partir de R$ 3,50, para assinalar seis dezenas. Nessa combinação, a probabilidade de ganhar o prêmio máximo é de uma em 50.063.860.