Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 44 milhões

Nesta Semana da Primavera haverá sorteios na terça, quinta e sábado

As seis dezenas do Concurso 2.190 da Mega-Sena, sorteadas ontem (21), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, não teve vencedores. O prêmio para o próximo concurso, que será sorteado na terça-feira (24), está estimado em R$ 44 milhões.