Mato Grosso do Sul leiloa imóveis confiscados do tráfico

São 91 unidades no estado e 612 espalhadas por todo país

O estado do Mato Grosso do Sul realizará um leilão de imóveis com 91 unidades confiscadas do tráfico de drogas. Os bens sofreram perdimento em favor da união e serão comercializados com o dinheiro revertido ao Fundo Nacional Antidrogas (Funad). De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, são 612 imóveis em todo o país nessa condição, de fazendas a apartamentos e terrenos.

São Paulo é a unidade da Federação com o maior número de bens (134), seguido por Mato Grosso do Sul (91) e Minas Gerais (79 unidades). Esses imóveis decorrem de processos criminais com base na lei de drogas (Lei 11.343/2006). Por isso, o dinheiro obtido com essas transações é revertido em ações de enfrentamento e prevenção às drogas. Ainda não há expectativa do quanto será arrecadado com a ação, mas trata-se de um passo importante.

A agilização dos bens era antiga reivindicação do governo. Antes mesmo da posse da atual gestão de Sérgio Moro, o estado já cobrava a venda dos imóveis e estratégias mais eficazes para os bens confiscados do narcotráfico. Para otimizar o processo, a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad) lançou um painel georreferenciado com dados sobre a localização exata e informações detalhadas sobre os 612 imóveis espalhados pelo país, com objetivo de vendê-los imediatamente por meio da Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio.

De acordo com o governo, o painel diminui a burocracia e dá mais agilidade para a arrecadação de recursos para o combate às drogas. “Disponibilizamos essa informação publicamente para reforçar a prioridade na gestão de ativos feita pela Senad. Estamos dando a máxima publicidade aos bens imóveis que estão sob a nossa administração e já estamos em tratativas para proceder a venda da maioria deles brevemente”, destacou o diretor de Gestão de Ativos do Ministério, Igor Montezuma.

Neste ano, a previsão é disponibilizar até 143 imóveis nas diversas localidades do país. Para ser leiloado, o bem precisa estar com a documentação completa e com informação indicada pelo painel georreferenciado. Uma vez que a documentação está em ordem, só resta prosseguir com a verificação dos requisitos e os demais procedimentos administrativos para efetivar a alienação.