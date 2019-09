Mato do Grosso do Sul recebe apoio do Governo Federal para combate aos incêndios

Defesa Civil Nacional e Corpo de Bombeiros do DF articularam o envio de 34 militares, uma aeronave e seis viaturas à região atingida

O Governo Federal atendeu o pedido de Mato Grosso do Sul e enviou, nesta quinta-feira (19), um contingente de 34 bombeiros, seis viaturas e uma aeronave para combater os incêndios florestais que atingem a região do Pantanal Sul Mato-Grossense. “Vamos auxiliar no que for necessário para que o Estado consiga enfrentar essa difícil situação”, afirmou o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto.

A ação de apoio é uma parceria do Ministério, por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), e do Governo do Distrito Federal (GDF). “Recebemos a solicitação do governo estadual, que nos informou sobre a gravidade dos incêndios florestais na região do Pantanal, e acionamos o Corpo de Bombeiros do DF, que prontamente nos atendeu. Estamos arcando com os custos de envio dessa tropa que é especializada no combate a incêndios florestais”, disse o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, coronel Alexandre Lucas.

O MDR disponibilizou cerca de R$ 350 mil para os custos operacionais e logísticos da operação, incluindo o pagamento das diárias dos militares. “Os bombeiros do DF são uma tropa bem treinada e devem permanecer por lá até que a gente consiga resolver definitivamente o problema”, acrescentou o secretário.

“Foi solicitado nosso apoio e vamos auxiliar no combate direto aos incêndios. Estamos levando viaturas e uma aeronave com capacidade de armazenamento de três mil litros de água para apoiar os trabalhos da tropa, especializada neste tipo de ação”, explicou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, Carlos Emilson Ferreira dos Santos.

O comandante destaca que não há prazo para retorno das equipes. “Enquanto tiver focos de incêndio e necessidade da nossa presença, estaremos lá”, reforçou. Os bombeiros do Distrito Federal já atuaram no combate a incêndios florestais nos estados de Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Bahia, Acre e Roraima.

O Mato Grosso do Sul decretou estado de emergência em decorrência dos incêndios florestais. Cerca de um milhão de hectares foram destruídos pelas queimadas em pouco mais de um mês. A maior parte da área atingida abrange municípios do Pantanal, região que já enfrenta quase dois meses de estiagem.