Mais dois frigoríficos de Mato Grosso do Sul são habilitados a exportar carne à China

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) divulgou nota informando que mais 25 plantas frigoríficas brasileiras estão habilitadas a vender carnes para a China, sendo duas de Mato Grosso do Sul: uma de Rochedo e outra de Iguatemi. Portanto, o número de plantas habilitadas a exportar carnes para a China passa de 64 para 89 em todo país.

Dos novos estabelecimentos habilitados, 17 são produtores de carne bovina, seis de frango, um de suíno e um de asinino. As negociações foram conduzidas pelo Mapa, pelo Ministério das Relações Exteriores e pela Embaixada do Brasil na China. O Ministério garante que as empresas já podem exportar imediatamente.

Conforme o Mapa, Mato Grosso do Sul já tinha 29 plantas habilitadas a exportar carnes para diversos países. De janeiro a agosto deste ano o Estado vendeu US$ 648 milhões de carnes bovina e de aves para o exterior, sendo o quarto e o sexto principais produtos da lista de exportações, respectivamente.

Confira abaixo a lista dos novos estabelecimentos habilitados pela China (SIF, estabelecimento e município):

CARNE BOVINA

93 – COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE CARNE E DERIVADOS DE GURUPI – GURUPI (TO)

112 – FRIGORÍFICO RIO MARIA – RIO MARIA (PA)

411 – FRIGORÍFICO REDENTOR – GUARANTÃ DO NORTE (MT)

431 – MINERVA – PALMEIRAS DE GOIÁS (GO)

791 – MINERVA S/A – ROLIM DE MOURA (RO)

941 – BARRA MANSA COMÉRCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA – SERTÃOZINHO (SP)

1440 – AGROINDUSTRIAL IGUATEMI EIRELLI – IGUATEMI (MS)

1751 – MARFRIG GLOBAL FOODS – TANGARÁ DA SERRA (MT)

1811 – NATURAFRIG ALIMENTOS LTDA – BARRA DO BUGRES (MT)

2015 – MARFRIG GLOBAL FOODS – VÁRZEA GRANDE (MT)

2437 – MASTERBOI LTDA – SÃO GERALDO ARAGUAIA (PA)

2583 – FRIGOL – ÁGUA AZUL DO NORTE (PA)

3215 – PLENA ALIMENTOS S.A – PARAÍSO DO TOCANTINS (TO)

3941 – AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A – RONDONÓPOLIS (MT)

3974 – NATURAFRIG ALIMENTOS – ROCHEDO (MS)

4490 – VALE GRANDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS – MATUPÁ (MT)

4554 – MERCÚRIO ALIMENTOS – CASTANHAL (PA)

FRANGO

664 – COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS – MANDAGUARI (PR)

802 – COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL – SÃO JOÃO (PR)

926 – RIO BRANCO ALIMENTOS S.A – VISCONDE DO RIO BRANCO (MG)

1860 – GONÇALVES E TORTOLA S.A – PARAÍSO DO NORTE (PR)

3515 – BRF – LUCAS DO RIO VERDE (MT)

4087 – GRANJEIRO ALIMENTOS LTDA – ROLÂNDIA (PR)

SUÍNOS

3515 – BRF S.A – LUCAS DO RIO VERDE (MT)

ASININOS

46 – NORDESTE PECUÁRIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – AMARGOSA (BA)