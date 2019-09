Luísa Sonza desabafa na web: “São raros os dias em que acordo feliz”

Após depressão de Whindersson Nunes, Luísa Sonza declara que são raro os dias que acorda feliz

A cantora Luísa Sonza abriu o coração ao falar sobre a saúde mental na última quarta-feira, 17. “Acordei feliz”, disse a loira em uma publicação no Twitter. “Se eu fosse perfeita, rica, recebendo mimos diariamente e casada com a pessoa que eu amo acordaria sempre assim”, respondeu uma internauta.“Tenho tudo isso e são raros os dias que acordo feliz, concluo que nossa felicidade não depende de nada externo e sim interno… Nossa mente é nosso pior inimigo”, rebateu a esposa de Whindersson Nunes.Em outro tweet, Luísa Sonza escreveu: “Acho que o pior inferno que existe é dentro da nossa própria mente”.Atualmente, a cantora participa do quadro “Dança dos Famosos“, exibido aos domingos no programa do Faustão.