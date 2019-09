Ludmilla revela ter vivido relacionamento abusivo e faz desabafo

Do RD1

Durante o lançamento de uma linha de maquiagens em São Paulo, Ludmilla revelou ter vivido um relacionamento abusivo com um homem antes de assumir o namoro com a bailarina Brunna Gonçalves. As informações são da jornalista Patrícia Kogut, de O Globo.

A funkeira revelou isso antes de cantar a música “Flash”. “Escrevi essa música junto com os meus parceiros, baseada no último relacionamento que tive com um cara. Ele queria mandar em tudo: no tamanho daminha hot pant, no tamanho do meu short, nas minhas curtidas no Instagram”, disse.

“Eu virei, olhei para a cara dele e falei assim: ‘Amor, eu sou feito um passarinho. Se quiser ficar do meu lado, tem que aprender a voar junto comigo’”, falou a cantora, que tentou convencer o ex-namorado a parar de controlá-la. Mas foi ela quem pois fim ao namoro.

“Ele não quis entender bem, continuou a querer me colocar dentro de uma caixa. Então falei para ele: ‘Mano, eu tenho 1,80. Como eu vou caber numa caixa? Não dá!’ Então resolvi fazer uma música para ele”, disparou ela, cantando a música em seguida.