Luciano tem patrimônio maior que o de Zezé di Camargo, alvo de disputa com Zilu

Por Extra Famosos

Quem é o mais rico da dupla Zezé Di Camargo e Luciano? Um levantamento feito pelo Extra apurou que o irmão mais novo possui um capital social de R$ 77, 3 milhões, ou seja, 20 milhões a mais que o ex-marido de Zilu.

Os dois são sócios em vários empreendimentos imobiliários e artísticos, mas Luciano tem outras empresas em seu nome, em sociedade com a mulher, Flávia Camargo.

Entre os empreendimentos do sertanejo está uma empresa de urbanismo localizada em Natal, no Rio Grande do Norte, cujo capital social é de R$ 27 milhões.

Além disso, o irmão de Zezé, que disputa na Justiça a divisão do patrimônio com a ex, Zilu, é proprietário de uma senhora mansão em Orlando, nos Estados Unidos, e outra de 2.500m2 em São Paulo.