Lixo que amanheceu nas ruas de Dourados será coletado hoje

Com salário atrasado, coletores de lixo de Dourados paralisaram as atividades na noite de segunda-feira (16). A coleta não foi feita durante o período noturno e ontem (17) de manhã o lixo permanecia acumulado nas calçadas de casas do Grande Água Boa e na área central.

No centro, a empresa Financial Ambiental informou que a coleta seria feita ontem, mas nos bairros onde os caminhões só passam na segunda, quarta e sexta, o lixo deve ser recolhido hoje à noite.

Os coletores decidiram não sair para o trabalho na segunda à noite por não receberem o salário de agosto. Ontem à tarde o pagamento foi feito e as equipes da noite encerraram a paralisação.

A Financial confirmou o atraso devido à falta de repasse da prefeitura. De acordo com o Portal da Transparência da prefeitura, de janeiro a junho a Financial recebeu R$ 16,2 milhões.