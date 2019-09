Leonardo Vieira se irrita com seguidora após pergunta sobre sexo anal

Por Álvaro Penerotti (RD1)

Por essa Leonardo Vieira não esperava! O ator, nesta semana, ao compartilhar uma foto de suas férias no Instagram, acabou tendo que lidar com um comentário um tanto quanto inconveniente de uma seguidora.

Na mensagem deixada na publicação, a internauta questiona de forma bastante grotesca se o artista, que é gay assumido, já fez sexo anal: “E o c*? Já deu hoje?”.

Indignado com a pergunta, Leonardo, sem pensar duas vezes, soltou os cachorros. “Por isso que esse país está uma merd*. Muita gente preocupada com o c* alheio”, rebateu o galã.

“Comentário baixo de gentinha costumo apagar porque não quero lixo no meu perfil, mas o seu deixei pra você passar a vergonha que merece. Seja feliz”, disse ainda.

Após o ocorrido, o esposo de Leonardo, Leandro Fonseca, pediu a ajuda dos fãs para que o perfil da pessoa que escreveu o comentário indelicado fosse denunciado.