Léo Santana lança 1º clipe do DVD com Anitta e música de trabalho; veja vídeo

Deu muito o que falar a parceria entre Léo Santana e Anitta na gravação do novo DVD de LS – “Levada do Gigante” – registrado no dia 15 de agosto, no Credicard Hall, em São Paulo.

O Gigante convidou a pop star para um feat que promete estar entre os mais tocados nas plataformas digitais. A canção escolhida é a atual música de trabalho do cantor, “Contatinho”, uma composição de Ed Nobre, Rodrigo (Warner Chapell) e Marquinho, que chegou hoje às plataformas digitais para alegria dos fãs e admiradores de Léo e de Anitta.

Além do áudio, “Contatinho” também está sendo lançada em vídeo, como o primeiro clipe do DVD, disponível no canal oficial de Léo Santana no YouTube, também nesta sexta-feira. Uma verdadeira explosão essa parceria!! O hit traz elementos do pagofunk sem perder a essência do pagode baiano e já se encontra entre as canções mais desejadas da internet, desde o seu pré save, disponível na última terça-feira (3).

Léo Santana irá apresentar seu novo show dia 9 de novembro em Dourados. Os convites já estão à venda para pista, camarote e bangalôs.

Para Léo foi uma honra dividir o palco com Anitta, considerada uma das maiores referências da música brasileira e internacional da atualidade: “Tê-la no meu DVD foi uma alegria! Anitta sabe o que faz, o que quer e onde quer chegar. Ela veio pra somar e, como não podia ser diferente, fez bonito! O vídeo e a música ficaram lindos. Talento ela tem de sobra! A turma vai curtir muito nossa música “Contatinho”. A melodia, além de envolvente, vai fazer todo mundo dançar”, disse Léo Santana.

Fotos: Marcos Hermes

ASSISTA AO VÍDEO: