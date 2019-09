Kemp admite erro e vai devolver verba pública gasta com bebida

Petista usou R$ 1.748,50 da verba indenizatória para pagar confraternização com funcionários, em 2017

O deputado estadual Pedro Kemp (PT) admitiu o erro no uso da verba indenizatória para pagar bebida alcoólica em dezembro de 2017 e anunciou a devolução do dinheiro para a Assembleia Legislativa. O petista só aguarda análise do legislativo sobre o valor a ser devolvido: os R$ 1.748,50, que inclui a pizza, suco e refrigerante, ou apenas os R$ 500 usados para pagar a cerveja, chope e vinho.

Famoso por ser metódico e ético no mandato de deputado estadual desde 2001, o petista esclareceu que sempre evitou pedir reembolso no gasto com qualquer tipo de bebida alcoólica. No entanto, a assessoria vacilou e ele acabou usando a CEAP (Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar) no pagamento da festa da prestação de contas do mandado em 2017.

De acordo com revelação do Congresso em Foco, Pedro Kemp usou R$ 1.748,50 da verba indenizatória para pagar a conta na pizzaria, que incluiu 42 bebidas alcoólicas, como cerveja, chope e duas garrafas de vinho da marca Carmen Carmenere. A denúncia é da organização não governamental OPS (Operação Política Supervisionada).

A entidade promete divulgar eventuais irregularidades cometidas por outros deputados estaduais. No entanto, não há prazo para a publicação do resultado da auditoria, que deverá atingir aproximadamente mil notas emitidas pelos deputados estaduais.

Kemp contou que foi até a tesouraria do legislativo e pediu para a Assembleia adotar as providências para ele devolver o dinheiro gasto irregularmente. Inicialmente, a expectativa é o ressarcimento de R$ 500 – o valor gasto com cerveja, chope e vinho. No entanto, se todo o gasto for considerado irregular, ele está disposto a devolver os R$ 1.748,50 corrigidos.

Por outro lado, o deputado Onevan de Matos (PSDB), que usou R$ 17,2 mil para pagar a prestação de serviço feito pela nora, ignorou a denúncia. O tucano não viu irregularidade em emitir nota para pagar a advogada Fernanda de Oliveira Corrêa.

Ao contrário da Câmara dos Deputados e do Senado, a Assembleia Legislativa não publica as notas para comprovar os gastos dos deputados com a cota parlamentar. Cada um tem direito a R$ 36,3 mil por mês, aumento de 19% em relação ao ano passado, quando era de R$ 30,4 mil.

Neste ano, o deputado Felipe Orro (PSDB) foi o campeão em gastos até julho, com a utilização de R$ 245,9 mil. No total, os deputados já gastaram R$ 5,481 milhões com verba indenizatória neste ano. No ano passado, eles utilizaram R$ 8,460 milhões.