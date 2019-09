Juventude goleia Imperatriz e garante retorno à Série B em 2020

Renato Cajá brilhou no acesso verde com três gols na vitória por 4 a 0 em Caxias do Sul

Rogério Vidmantas

O grupo de acesso na Série C do Campeonato Brasileiro está completo. Nesta segunda-feira (9), o Juventude-RS conquistou a última vaga na semifinal e, consequentemente, vaga na Série B em 2020 ao golear o Imperatriz-MA por 4 a 0 em Caxias do Sul, depois de um empate sem gols na partida de ida. Renato Cajá duas vezes e Carlos Henrique, antes dos 20 minutos do primeiro tempo e mais uma vez Cajá, no segundo, marcaram os gols do time gaúcho, que retorna à segunda divisão nacional.

Na semifinal, o Juventude enfrenta o Náutico-PE, que eliminou o Paysandu-PA neste domingo. Na outra chave se enfrentam Sampaio Côrrea-MA e Confiança-SE. Os quatro clubes jogam a Série B no ano que vem.

Gols

No Estádio Alfredo Jaconi, a torcida viu o Juventude definir a classificação já nos primeiros minutos de jogo. Logo aos três minutos, Renato Cajá cobrou falta na área, a bola passou por todo mundo e enganou o goleiro Jean, morrendo na rede. Aos 16, Cajá apareceu de novo com um belo gol. O meia percebeu Jean mal colocado e arriscou de longe, ampliando para 2 a 0. Os gaúchos queiram mais e, dois minutos depois, Em mais um vacilo da zaga colorada, Dalberto aproveita e rola para Carlos Henrique que só tem o trabalho de empurrar para a rede.

O placar do primeiro tempo praticamente garantiu o acesso, mas na etapa final o Juventude ampliou para não deixar dúvidas. Aos 15 minutos, Renato Cajá marcou seu terceiro gol no jogo. Bruno Alves recebeu do meia e chutou para defesa parcial de Jean. No rebote, Cajá aproveitou para fazer 4 a a0, caracterizar a goleada e recolocar o Juventude na Série B.