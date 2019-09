Justin Bieber surpreende com foto onde começou namoro com sua esposa Hailey Bieber

Astro pop internacional postou imagem em rede social “onde tudo começou” em homenagem à mulher com quem casou

Da Gazeta Web

Justin Bieber foi ao baú de memórias e recuperou um verdadeiro tesourinho que marca o início da relação com Hailey Bieber, com quem hoje é casado. Como mostrou nas redes sociais, a imagem remete para os primeiros anos de carreira do cantor e mostra o atual casal lado a lado.

“Eu e a minha mulher. Onde tudo começou”, escreveu assim na legenda da publicação. Justin Bieber e Hailey Baldwin conheceram-se em 2016 e a sua amizade deu origem a um romance.

O cantor acabou por, mais tarde, encontrar o amor ao lado de Selena Gomez, com quem viveu uma relação intensa e bastante mediática.

O ano passado decidiu seguir o coração e reatou o namoro com Hailey em maio. Três meses depois casaram-se numa cerimônia secreta no registro civil, em Nova Iorque, e preparam-se agora para uma segunda cerimônia a realizar-se pela igreja.