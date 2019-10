Justin Bieber se casa com Hailey

Após fazerem um grandioso ensaio para a cerimônia, Justin e Hailey Bieber se casaram nesta segunda-feira (dia 30) na Carolina do Sul. Segundo a revista PEOPLE, a festa foi restrita a 154 convidados.

O evento contou com a presença do pai de Justin Bieber, Jeremy, e sua família, o pai de Hailey, Stephen, junto com o tio Billy e Chynna Phillips e amigos famosos como Kendall Jenner, Jaden Smith, Justine Skye e Fai Khadra.

O empresário de longa data de Bieber, o magnata Scooter Braun também marcou presença na cerimônia. Já o show do evento ficou a cargo do cantor ganhador do Grammy Daniel Caesar.

O casamento contou com mimos como camisetas, fotos personalizadas com os noivos com cliques de Alfredo Torres e até uma garrafa de champanhe cravejada de diamantes com o sobrenome dos pombinhos.

Confira abaixo as fotos que vazaram para a imprensa do luxuoso casamento:

