Justiça pede bloqueio de R$ 31 mil das contas de Adriana Esteves; entenda

Por RD1

A justiça do Rio de Janeiro, através da 12ª Vara de Fazenda Pública, determinou o bloqueio do equivalente a R$ 31.573,82 das contas de Adriana Esteves, referente à multa emitida pela prefeitura carioca, que deve ser quitada em nome da global.

De acordo com a revista Veja, a atriz foi autuada após envidraçar a varanda do seu apartamento, no bairro de São Conrado, Zona Sul da cidade. O município entendeu a prática como uma atitude ilícita.

Em sua defesa, a esposa do ator Vladimir Brichta afirmou que a intervenção não causou danos à fachada do edifício, no qual o seu imóvel está instalado, e já entrou com um recurso da decisão. Procurada pela publicação, a defesa da famosa não quis comentar o caso.

Vale lembrar que Adriana está escalada para retornar à TV em “Amor de Mãe”, substituta de “A Dona do Pedaço” no horário das 21h da Globo, cuja estreia está prevista para novembro. Escrita por Manuela Dias, a trama traz a atriz como uma das protagonistas. Os holofotes também serão divididos com Taís Araújo e Regina Casé.