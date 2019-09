Justiça ordena que Xanddy e Carla paguem dívida de mais de R$ 5 mi; entenda

Uma empresa move um processo contra o casal desde 2005

Xanddy e Carla Perez terão de pagar uma dívida de mais de R$ 5 milhões para a South América Serviços e Assessoria Logística. De acordo com informações do UOL, a empresa move processo contra o casal desde 2005 e alega não ter recebido pela venda de um imóvel para o casal.

A publicação ainda destaca que o jurídico da empresa de logística revela que, em 2003, firmou acordo com Xanddy e Carla para negociação de um imóvel localizado na cidade de Lauro de Freitas, a 26 km de Salvador.

Segundo o UOL, o registro do imóvel foi transferido para Xanddy e Carla, que teriam se comprometido a pagar R$ 700 mil em cinco parcelas (com início em novembro de 2003 e última parcela em março de 2004). A South América apresentou à Justiça da Bahia as cinco promissórias que supostamente foram dadas como garantias de pagamento. Xanddy e Carla não quitaram nenhuma delas.

Em junho de 2005, a empresa entrou com ação exigindo o recebimento integral das promissórias, acrescido de multas e honorários, totalizando R$ 1,12 milhão. No entanto, nesses 14 anos de processo em aberto, a quantia subiu para R$ 5,11 milhões (com juros e correções).

A assessoria do casal não se pronunciou sobre o caso. Já o escritório Teixeira Fortes, representante da South América disse ao ‘UOL’ que: “o casal possui uma vida abastada que é facilmente verificada na mídia e redes sociais. No entanto, há mais de 13 anos que eles firmaram um acordo e não pagaram. [Xanddy] Certamente está recebendo cachês e outros valores em alguma conta que não seja de sua titularidade enquanto pessoa física, de modo intencional, para eximir-se do pagamento de sua dívida”.