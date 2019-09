Jovem de Bodoquena faz primeiro jogo com a camisa do Grêmio

Atacante Ronald foi aprovado em avaliação da Soccer Union em parceria com o clube gaúcho

Rogério Vidmantas

“Foi a realização de um sonho”. Essa foi a definição do garoto Ronald para definir sua primeira partida com a camisa do Grêmio, em amistoso disputado no último fim de semana. Integrante do elenco Sub-14 do Tricolor, Ronald participou da vitória por 1 a 0 sobre o São Gabriel no Estádio Silvio de Faria Côrrea.

Natural de Bodoquena, Ronald é indígena e reside na comunidade Morraria do Sul. Ele foi aprovado na avaliação feita pela Soccer Union e MGS Sport em parceria com o Grêmio no mês de maio nas cidades de Miranda e Bonito junto com outros jogadores, mas o atacante foi o único que assinou contrato com o clube gaúcho diretamente, sem precisar passar por períodos de aprimoramento técnico e físico em outros clubes.

Integrado ao elenco desde meados de agosto, Ronald foi relacionado pela primeira vez para uma partida. “Fiquei um pouco ansioso no começo, ainda não tinha tido essa experiência, mas graças à Deus deu tudo certo”, disse. O jogador mostrou ter conhecimento da dificuldade do passo dado e deixou claro seu objetivo. “Me falaram que apenas um em um milhão consegue chegar à um clube como o Grêmio e vestir essa camisa é a realização de um sonho que começou aos seis anos quando entrei na escolinha. Agora é seguir treinando muito para continuar e chegar ao profissional”, disse.

O Grêmio segue se preparando para disputar o Campeonato Gaúcho e a Copa Nike e Ronald agora treina para estar relacionado nestas competições, além da possibilidade de disputar torneios internacionais.